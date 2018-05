Frentre a frente: LG G7 ThinQ, Galaxy S9 Plus, iPhone X y Huawei P20 Pro

CNET

El LG G7 ThinQ llega con un diseño renovador para la serie y especificaciones de primera categoría, pero llega a un mercado donde celulares como el Galaxy S9 Plus, el Huawei P20 Pro y el iPhone X ya han generado gran interés y se han posicionado como uno de los mejores en el mercado.

Mientras que el LG G7 ThinQ, el Huawei P20 Pro y el iPhone X son celulares con una pantalla casi sin biseles que integran una ceja o notch en la parte superior, el Galaxy S9 Plus es el único de este grupo con pantalla curva y biseles simétricos.

El celular de LG y el de Huawei son los únicos de este grupo que permiten "ocultar" la ceja a través de software, pero LG G7 ThinQ es el único que permite personalizar las curvas de la barra que ayuda a ocultar la ceja y hasta cambiarle el color. Por su parte, el iPhone X es el que tiene la ceja más grande de todas.

Sin embargo, aunque todos cuentan con reconocimiento facial, el iPhone X es el que ofrece el reconocimiento más avanzado y preciso, aunque no tiene un lector de huellas opcional como los otros celulares.

No obstante, el iPhone X es el más compacto de estos cuatro celulares, con una pantalla de 5.8 pulgadas. En comparación, el LG G7 ThinQ y el Huawei P20 Pro tienen una pantalla de 6.1 pulgadas, y el Galaxy S9 Plus tiene una pantalla de 6.2 pulgadas.

A pesar de esto, el LG G7 ThinQ es el celular más liviano de este grupo, pesando 162 gramos. El iPhone X pesa 174 gramos, el Galaxy S9 Plus 189 gramos y el Huawei P20 Pro 185 gramos.

El celular de LG y el de Samsung tienen un conector de audífonos, una ranura microSD y una resistencia al agua IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos). Por su parte, el celular de Huawei y el de Apple son resistentes al agua IP67 (hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) y no tienen ninguna de las funciones mencionadas. Además, todos estos celulares se pueden cargar inalámbricamente, menos el P20 Pro.

Donde se puede quedar un poco corto el LG G7 ThinQ es en que es el único que tiene una sola bocina, mientras que los demás tienen dos bocinas. Sin embargo, el LG G7 ThinQ es el primero en integrar tecnología DTS-X que promete ofrecer sonido 3D de alta calidad. Samsung y Huawei, por su parte, integran tecnología Dolby Atmos, mientras que Apple no.

Inclusive, el LG G7 ThinQ es el único que cuenta con un amplificador de sonido de alta fidelidad Quad-DAC de 32 bits que le permitiría ofrecer una mejor calidad de sonido a través de audífonos que los otros celulares de este comparativo.

En cuanto a especificaciones, el iPhone X ha logrado probar que su procesador es muy potente, mientras que el procesador Snapdragon 845 del Galaxy S9 Plus y del LG G7 ThinQ ha demostrado ofrecer una excelente desempeño. El procesador del P20 Pro ofrece también un buen desempeño, pero ya se ha quedado atrás en algunos aspectos.

El Galaxy S9 Plus y el Huawei P20 Pro son los que tienen más memoria RAM (6GB vs. 4GB del G7 y 3GB del X), mientras que el celular de Huawei integra tres cámaras en vez de dos y tiene la batería de mayor capacidad (4,000mAh vs. 3,500mAh del S9 Plus, 3,000mAh del G7 y 2,716mAh del iPhone X).

Las cámaras de estos celulares han demostrado diferentes ventajas. Las del LG G7 ThinQ y las del Huawei P20 Pro tienen un gran enfoque en inteligencia artificial para mostrarte nombres e iconos, y ajustan automáticamente configuraciones de la cámara para intentar tomar la mejor foto.

Sin embargo, la del G7 ThinQ se diferencia porque tiene un lente gran angular (107 grados) que le permite capturar más espacio desde la misma distancia que los otros, pero el P20 Pro permite hacer zoom óptico 3X para tomar fotos desde más cerca sin perder tanto detalle.

El Galaxy S9 Plus y el iPhone X tienen un lente secundario telefoto que ofrece zoom óptico 2X con un propósito similar al del P20 Pro, pero el lente principal del celular de Samsung tiene una apertura variable que logra muy buenos resultados en situaciones con poca luz.

Los cuatro celulares son bonitos. El color Twilight del Huawei P20 Pro lo diferencia más de los demás en el mercado. No obstante, este celular de Huawei y el de Apple integran cámaras traseras que sobresalen mucho de su cuerpo y no son muy estables al reposarlos sobre una superficie plana.

En cuanto al precio, generalmente el iPhone X es el más caro (US$999 o 999 euros), seguido del Huawei P20 Pro (899 euros) y el Galaxy S9 Plus (US$839 o 949 euros). El LG G7 ThinQ es el más barato con un precio inferior, aunque aún falta que confirmen su costo en EE.UU.

Comparación: LG G7 ThinQ vs. Galaxy S9 Plus vs. iPhone X vs. Huawei P20 Pro

LG G7 ThinQ Galaxy S9 Plus iPhone X Huawei P20 Pro Pantalla 6.1 pulgadas 6.2 pulgadas 5.8 pulgadas (OLED) 6.1 pulgadas, 18:7.9 Resolución 3,120x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,436X1,125 pixeles 2,244x1,080 pixeles Densidad de pixeles 563ppp 529ppp 458ppp 408ppp Sistema operativo Android Oreo Android Oreo iOS 11 Android Oreo 8.1, EMUI 8.1 Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.39GHz Apple A11 Bionic (seis núcleos) Kirin 970, ocho núcleos Almacenamiento 64GB (128GB en pocos mercados) 64GB, 128GB, 256GB (varía según el mercado) 64GB, 256GB 128GB Expansión de almacenamiento Sí Sí No No Cámara trasera Doble de 16 megapixeles, una regular con apertura de f/1.6 y una gran angular con apertura de f/1.9. La principal tiene sólo estabilización de imagen óptica Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash Dual LED Grabación en cámara lenta 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K Cámara frontal 8 megapixeles (f/1.9) 8 megapixeles (f/1.7) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 24 megapixeles RAM 4GB (6GB en pocos mercados) 6GB 3GB 6GB Batería 3,000mAh 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 2,716mAh 4,000mAh, SuperCharge Batería removible No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G/LTE, Bluetooth, infrarrojos NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) Sí (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) Lector de huellas Sí Sí No Sí Lector de iris No Sí (Intelligent Scan: activa el iris y reconocimiento facial a la vez) No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí (Face ID) Sí Carga inalámbrica Sí Sí Sí No Características importantes Pantalla casi sin biseles con ceja, resistente al agua, cámara gran angular, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, compatible con carga inalámbrica Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto 'bokeh' ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Pantalla casi sin biseles y con ceja, reconocimiendo facial 3D, animojis, efecto 'bokeh' con cámara frontal o traseras, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Cámara triple, Inteligencia Artificial para la captura fotográfica, nuevo color Twilight, sin Jack 3.5 Tamaño 153.2x71.9x8.2mm 158.1X73.8X8.5mm 143.6x70.9x7.7mm 155x73.9x7.8mm Peso 162 gramos 189 gramos 174 gramos 185 gramos