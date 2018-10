iPad Pro 2018 vs. Pixel Slate vs. Surface Pro 6: Comparativo frente a frente

Sarah Tew/CNET

Apple le ha dado al iPad Pro la mejor actualización desde que lanzó al mercado en 2015.

Después de mejorar el iPad de nivel básico en marzo, agregar soporte para lápices ópticos y un procesador más rápido, pero manteniendo el precio en US$329, Apple necesitaba desesperadamente volver a colocar el sufijo "Pro" en el nombre iPad Pro. La actualización de esta semana logra ese cometido, aunque también empuja los precios de los dispositivos a la estratosfera.

El nuevo iPad Pro de 11 pulgadas tiene un precio inicial de US$799, y el modelo renovado de 12.9 pulgadas comienza en US$999. La edición de 10.5 pulgadas lanzada en 2017 aún comienza en US$649. Y, por supuesto, esos precios no incluyen dos accesorios posiblemente vitales: el Apple Pencil y el Smart Keyboard, que también se actualizaron esta semana.

El nuevo Apple Pencil de US$129 cuenta con carga inalámbrica y nuevos controles gestuales, y el nuevo Smart Keyboard Folio tiene una nueva matriz magnética y cuesta US$179 para la versión de 11 pulgadas o US$199 para el modelo de 12.9 pulgadas. La versión anterior del teclado y el lápiz, que funcionan con iPads de generaciones anteriores, cuestan US$159 y US$99, respectivamente.

A pesar del aumento de precios, Apple espera que los nuevos iPad Pro, y sus accesorios actualizados, estén mejor equipados para competir con una nueva cosecha de tabletas contemporáneas. La Surface Pro 6 de Microsoft, que comienza en US$899, y la Pixel Slate de Google, que comienza en $ 599, se presentaron a principios de este mes y tienen un precio para competir con el nuevo iPad Pros.

Para darte una idea de cómo se compara la nueva iPad Pro de Apple con las tabletas ya mencionadas de Google y Microsoft, te presentamos la siguiente tabla con precios, características y especificaciones.