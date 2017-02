Frente a frente: BlackBerry KeyOne vs. HTC U Ultra, Google Pixel, iPhone 7

1:34 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

En abril, el BlackBerry KeyOne llegará al mercado como un teléfono de alta gama, el primero con Android Nougat 7.1 y un teclado físico QWERTY. Cuando llegue, va a enfrentar una ardua competencia con una serie de teléfonos Android con amplias pantallas táctiles y un hardware premium, con cuerpos de metal, procesadores poderosos y una tecnología de cámara avanzada.

Entonces, ¿cómo se compara el KeyOne? Nunca podemos responder esa pregunta por completo sin un análisis en profundidad (tendremos que esperar hasta abril para eso), pero podemos pegar una miradita a sus especificaciones técnicas, comparadas con las de otros teléfonos.

Sin duda, KeyOne es único. Sólo este teléfono tiene un teclado físico, y otros detalles se software interesantes. Pero su cámara (que es una sola) competirá con la cámara doble de teléfonos premium como el iPhone 7 Plus. No es resistente al agua, tiene un procesador de menos categoría que el Google Pixel y el HTC U Ultra. Y aquellos que busquen un cuerpo entero de metal no van a amar su parte trasera (incluso pese al hecho de que no se quedan pegadas las huellas digitales)

Hay mucho más para descubrir una vez que tengamos la oportunidad de compararlos lado a lado. Por ahora, puedes pegar un vistazo a las especificaciones técnicas y al precio.