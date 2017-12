La batería del iPhone X no logra sacarse un 10

Sarah Tew/CNET

El firmware reciente de Apple ralentiza a veces los iPhone antiguos con baterías viejas para evitar que se apaguen inesperadamente. Esas son las noticias recientes que hacen bullir al mundo de la tecnología. Pero nosotros estamos evaluando una historia de batería de iPhone completamente independiente y sin relación alguna. De los modelos 2017 más recientes, el iPhone 8, 8 Plus y iPhone X, ¿cuáles tienen la mejor duración de la batería?

He usado cada uno de los nuevos iPhone durante semanas como teléfonos de uso diario en viajes cotidianos. También hemos hecho muchas benchmarks de baterías aquí en CNET, y aquí está el resultado [SPOILER]: la duración de la batería del iPhone podría ser mejor. Y subraya algo que sigo sintiendo sobre los iPhone en general: la duración de la batería es funcional, pero no es notablemente fantástica.

¿Por qué estamos volviendo a este tema ahora, en lugar de cuando los teléfonos fueron lanzados en septiembre y noviembre? Bueno, tuvimos algunos problemas en el camino. Usamos el dongle incluido para emitir audio y reproducir un video local a la mitad de brillo. Luego rastreamos cuánto demora la batería en morir. Todos los iPhone actuales exhibían mucha variación en nuestra prueba de descarga de batería de reproducción de video, por lo que volvimos a realizar las pruebas con más frecuencia de lo habitual en el transcurso de varias semanas, a menudo interrumpidas por la miríada de otras necesidades que teníamos para nuestras varias muestras de revisión de iPhone.

Los resultados, después de las pruebas repetidas, finalmente están disponibles. De los iPhone de este año, el iPhone 8 Plus tiene la mejor duración de la batería. El iPhone X, sin embargo, tuvo el peor.

iPhone: prueba de batería (reproducción de video constante) iPhone 8 13.5 horas iPhone 8 Plus 13.75 horas iPhone X 11.45 horas

Las horas que se listan aquí son el promedio de varias pruebas.

Sarah Tew/CNET

iPhone X: Una batería que no impresiona



La batería del iPhone X duró un promedio de 11 horas, 38 minutos en nuestras pruebas de batería. Eso no es genial, y fue considerablemente más corto que las más de 13 horas promedio de veces que nos dieron el iPhone 8 y 8 Plus. En la misma prueba, el Samsung Galaxy Note 8 y OnePlus 5T funcionaron durante un poco más de 17 horas. Sin embargo, en el uso diario (es decir, uso anecdótico cotidiano), parecía caer más entre el iPhone 8 y 8 Plus, que está más cerca de las estimaciones oficiales de Apple.

El iPhone X tiene algunos elementos nuevos que podrían llevar a una vida útil de la batería decepcionante en algunos casos: su pantalla OLED, que es más brillante que la pantalla LCD en todos los otros iPhone, podría ser un factor: OLED, a pesar de lo que pienses, puede drenar la energía cuando no están ejecutando fondos más oscuros.

Otro posible factor: la cámara frontal TrueDepth y su sensor infrarrojo Face ID podrían causar drenaje si se usa repetidamente. Nuestras pruebas telefónicas se realizan en un banco de nuestro laboratorio de PC con los teléfonos apuntando hacia abajo. Sin embargo, es poco probable que TrueDepth afecte nuestra prueba de ninguna manera, ya que estamos reproduciendo video y la pantalla de bloqueo del teléfono no está siendo activada.

En mi uso diario durante varias semanas, a menudo tuve que recargar el X al mediodía para estar a salvo. Está un paso por debajo de los teléfonos Plus que he usado, e incluso con el iPhone 7 Plus y 8 Plus de Apple, no me sentía completamente satisfecho con la batería.

Sarah Tew/CNET

El mejor por batería: El iPhone 8 Plus

El 8 Plus sigue siendo una consideración para cualquier persona que quiera un poquito más de impulso de la batería. Pero, incluso entonces, no obtuvimos resultados que fueran mejores que los principales teléfonos con Android.

Pero el 8 y 8 Plus están más cerca de lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros resultados: el iPhone 8 duró un promedio de 13 horas y 31 minutos, mientras que el 8 Plus duró un promedio de 13 horas, 44 minutos.

Batería del iPhone en 2016 vs. 2017: similar

Tal vez la noticia más importante con nuestras pruebas de batería es que no hay muchas noticias. Mientras que los iPhone reportan grandes ganancias en velocidad y rendimiento año tras año, la duración de la batería tiende a ser prácticamente la misma. De hecho, los iPhone de 2017 (8 y 8 Plus) en realidad tienen baterías más pequeñas que sus contrapartes de 2016 (7 y 7 Plus), aunque con las mismas expectativas de duración de la batería (por Apple) debido a los chips más eficientes de los modelos más nuevos.

De hecho, Apple nunca dijo que la duración de la batería del iPhone X sería maratónica. Sus especificaciones de batería publicadas son iguales a las del iPhone 8 en el uso de Internet (12 horas) y la reproducción de video inalámbrico (13 horas), mientras que el 8 Plus tiene una calificación de una hora más en cada tarea. Mientras tanto, el rango del X y el 8 Plus es considerablemente más alto que en el 8 en tiempo de conversación y reproducción de audio inalámbrico (21 y 60 horas en los iPhone más grandes contra 14 y 40 en el iPhone 8, respectivamente).

Sarah Tew/CNET

La carga veloz requiere de extras que son muy caros

Cargar cualquiera de los nuevos iPhone con los enchufes incluidos de 5 vatios tampoco es un proceso rápido. Apple admite la carga rápida en todos los iPhone nuevos, siempre que compres equipos de carga USB-C vendidos por separado y luego también compres cables Lightning-a-USB-C. La opción menos costosa es simplemente obtener un adaptador AC de 12 vatios, normalmente destinado a los iPads, que al menos ayudará.

La carga a través de accesorios sin contacto Qi inalámbricos es potencialmente más rápida ahora que iOS 11 admite cargadores de 7.5 vatios, pero aún así, no se sentiría tan rápida. Esto es importante porque, si estoy cargando el teléfono a mediodía, me gustaría que el proceso sea más rápido con el cable y el enchufe incluidos.

Pruebas adicionales

Es importante notar que las pruebas de la guía Tom's Guide y del diario Wall Street Journal encontraron que la batería del iPhone X aterrizó directamente entre la del 8 y el Plus. Nosotros continuaremos probando la vida útil de la batería en estos iPhone como parte de un análisis más largo de la carga inalámbrica y actualizaremos nuestros puntajes si vemos cambios notables.

De manera similar, a medida que evaluamos un número creciente de teléfonos Android de 2017, CNET actualizará esta prueba conforme avancemos hacia 2018. Pronto compartiremos más información, pero para hacer una historia larga más corta: es probable que moveremos las metas de evaluación para estar a la altura de las expectativas de chips más nuevos y eficientes como el Snapdragon 845 y (el supuesto) Apple A12.

Me gustaría una mejor batería para mi iPhone

Quizás para el año próximo Apple quiera dar un salto importante en cuanto a vida de la batería se refiere. Eso no ocurrió en 2017 y, en cambio, recibimos un montón de cosas buenas: mayor velocidad y, en el caso del iPhone X, un nuevo diseño y un revolucionario sistema de reconocimiento de rostro Face ID.