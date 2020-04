Richard B. Levine, Corbis via Getty Images

Al mismo tiempo que nuestros teléfonos se vuelven más rápidos, tienen mejores pantallas y más poder de procesamiento, es natural que consuman más datos móviles. Así que, un plan de datos ilimitado puede ser una gran opción para nuestros dispositivos que consumen demasiados bytes. Sin embargo, darle seguimiento a todos los planes ilimitados, los precios y sus características que cambian constantemente, puede ser siempre frustrante. Por eso, aquí lo hemos hecho.

La guerra de "datos ilimitados" entre los operadores principales en Estados Unidos se ha estado intensificando. Cada uno trata de superar a los demás en términos de precio y en la cantidad de datos que realmente ofrecen. Esto es porque los datos ilimitados son como una taza de café sin fondo en un restaurante: en algún momento te lo van a quitar.

Para la mayoría de las personas, estos grandes planes de datos deberían ser más que suficientes. Pero para ayudarte a entender lo que realmente obtienes, comparamos los planes ilimitados de AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon, y toda la letra pequeña que viene con ellos.

Hay que señalar que el 1 de abril se concretó la fusión entre T-Mobile US Inc. y Sprint Corporation, valorado en US$26,500 millones, por lo que la nueva operadora conservará el nombre de T-Mobile, aunque para fines de mercadeo ha utilizado el nombre de Nueva T-Mobile. Sin embargo, por el momento, Sprint y T-Mobile seguirán ofreciendo sus planes por separado.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 13 de febrero de 2017. Desde entonces, AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon han anunciado múltiples cambios a sus planes de datos ilimitados. La información a continuación refleja los precios y las características de los planes ilimitados con fecha del 13 de abril de 2020.

Reproduciendo: Mira esto: OnePlus 7 Pro: Hermoso y potente pero no tan barato

Límite y estrangulamiento de datos

Al momento, las cuatro grandes operadoras telefónicas ofrecen planes ilimitados con datos, llamadas y textos ilimitados. No obstante, vienen con un truco ––cuando alcanzas un cierto límite de datos, la velocidad de transmisión de los mismos se reduce o tu demanda de datos se manda al final de la fila. Estos son los límites de datos de cada operadora:

AT&T: 50GB en el plan Extra y 100GB en el plan Elite

Verizon: 25GB en el plan Play More, 50GB en el plan Do More y en el plan Get More 75GB

Sprint: 50GB en el plan Plus y 100 GB en el plan Premium

T-Mobile: 50GB en el plan Essentials, Magenta y Magenta Plus.

Costo de una sola línea

Obviamente, una de las razones por las cuales existen los planes ilimitados es para poder ofrecer un montón de datos a un precio razonable, lo suficientemente razonable como para ser más atractivo que las tarifas por sobreuso. Esto es lo que una sola línea con datos ilimitados cuesta en cada telefónica:

Un par de anotaciones sobre estos planes:

Los planes de AT&T, Sprint y Verizon no incluyen impuestos, tarifas adicionales o cargos extra. Estos varían enormemente según el lugar donde vives. Pero cada compañía tiene un sitio para ayudarte a estimar de cuánto serán esos cargos: AT&T, Sprint y Verizon.



Todos los planes incluyen un descuento por pago automático: de US$5/mes para Sprint, T-Mobile y Verizon y de US$10/mes para AT&T.

Los planes Essentials de T-Mobile One y Start Unlimited de Verizon limitan a las personas a usar video de definición estándar y solo a puntos de conexión 3G.



Unlimited Starter de AT&T limita a las personas a usar video de definición estándar y no incluye el servicio de punto de acceso.

Comparación de planes de datos ilimitados para línea sencilla con descuento de autopago Plan de datos ilimitados Estrangulamiento de datos cuando ocupes más de: 'Streaming' de video Costo mensual por datos ilimitados Costo del plan para una línea sencilla por dos años AT&T Unlimited Starter 22GB/mensuales SD US$65 US$1,560 AT&T Unlimited Extra 50GB/mensuales SD US$75 US$1,800 AT&T Unlimited Elite 100GB/mensuales HD US$85 US$2,040 Verizon Start Unlimited No especificado SD US$70 US$1,680 Verizon Play More Unlimited 25 GB/mensuales HD US$80 US$1,920 Verizon Do More Unlimited 50 GB/mensuales SD US$80 US$1,920 Verizon Get More Unlimited 75GB/mensuales HD US$90 US$2,160 T-Mobile Essentials 50GB/mensuales SD US$60 US$1,440 T-Mobile Magenta 50GB/mensuales SD US$70 US$1,680 T-Mobile Magenta Plus 50GB/mensuales HD US$85 US$2,040 Sprint Unlimited Basic 50GB/mensuales SD US$60 US$1,440 Sprint Unlimited Plus 50GB/mensuales HD US$70 US$1,680 Sprint Unlimited Premium 50GB/mensuales HD US$80 US$1,920

* AT&T puede aplicar una tarifa mensual de acceso a dispositivo de US$30 para tu teléfono inteligente.

**T-Mobile incluye impuestos y cargos en su tarifa.

Costo de líneas adicionales

Si necesitas agregar más líneas con datos ilimitados, cada una de las cuatro grandes compañías tiene un rango de precios:

AT&T Unlimited Starter: US$65 por mes por la primera línea, US$120 por dos y US$140 por cuatro



AT&T Unlimited Extra: US$75 por mes por la primera línea, US$130 por dos y US$160 por cuatro



AT&T Unlimited Elite: US$85 por mes por la primera línea, US$150 por dos y US$200 por cuatro

T-Mobile Essentials: US$60 por mes por una línea, US$190 por dos y US$120 por cuatro



T-Mobile Magenta: US$70 por mes por la primera línea, US$120 por dos y US$160 por cuatro

T-Mobile Magenta Plus: US$85 por mes por la primera línea, US$140 por dos y US$170 por cuatro

Verizon Start Unlimited: US$70 por mes para la primera línea, US$120 por dos y US$140 por cuatro

Verizon Play More Unlimited: US$80 por mes para la primera línea, US$140 por dos y US$180 por cuatro

Verizon Do More Unlimited: US$80 por mes para la primera línea, US$140 por dos y US$180 por cuatro

Verizon Get More Unlimited: US$90 por mes para la primera línea, US$160 por dos y US$220 por cuatro

Sprint Unlimited Basic: US$60 por mes por la primera línea, US$100 por dos líneas y US$100 por cuatro líneas (Sprint regala las líneas tres, cuatro y cinco)



Sprint Unlimited Plus: US$70 por mes por la primera línea, US$120 por dos líneas y US$130 por cuatro líneas



Sprint Unlimited Premium: US$80 por mes por la primera línea, US$140 por dos líneas y US$160 por cuatro líneas

Comparación de costos mensuales de línea múltiple con descuento de autopago Plan de datos ilimitado Costo de la primera línea Costo de la segunda línea Costo de la tercera línea Costo de la cuarta línea Costo total mensual por cuatro líneas AT&T Unlimited Starter US$65 US$55 US$15 US$5 US$140 AT&T Unlimited Extra US$75 US$55 US$20 US$10 US$160 AT&T Unlimited Elite US$85 US$65 US$30 US$20 US$200 T-Mobile Essentials US$60 US$30 US$15 US$15 US$120 T-Mobile Magenta US$70 US$50 US$20 US$0 US$140 T-Mobile Magenta Plus US$85 US$55 US$30 US$0 US$170 Verizon Start Unlimited US$70 US$50 US$15 US$5 US$140 Verizon Play More Unlimited US$80 US$60 US$25 US$15 US$200 Verizon Do More Unlimited US$80 US$60 US$25 US$15 US$200 Verizon Get More Unlimited US$90 US$70 US$35 US$35 US$220 Sprint Unlimited Basic US$60 US$40 US$0 US$0 US$100 Sprint Unlimited Plus US$70 US$50 US$10 US$10 US$140 Sprint Unlimited Premium US$80 US$60 US$20 US$20 US$180

* AT&T puede aplicar una tarifa de acceso mensual al dispositivo de US$30 por cada teléfono conectado a tu plan.

** T-Mobile incluye impuestos y cargos en sus precios.

Josh Miller/CNET

Prepago ilimitado

Tanto Verizon como T-Mobile ofrecen planes prepagos con datos ilimitados. El plan "prepago ilimitado" de Verizon cuesta US$70 por mes. El plan "prepago ilimitado" no ofrece anclaje y compatibilidad con punto de acceso móvil, y solo te da transmisión de video en definición estándar.

El plan prepago de T-Mobile, acertadamente llamado One Prepaid, cuesta US$50 al mes. T-Mobile One Prepaid cuenta con llamadas y textos nacionales ilimitados, datos 4G ilimitados en el smartphone y la velocidad del hotspot móvil es Ilimitado pero a una velocidad 3G.

Video de alta definición vs. video estándar

Sprint incluye transmisión de video de alta definición de 1080p en su plan Unlimited Plus. Sin embargo, Verizon solo incluye video HD de 720p en sus planes Play More Unlimited y Get More Unlimited.

Los planes Start Unlimited y Do More Unlimited de Verizon, el plan Unlimited Basic de Sprint, el plan T-Mobile Essentials y AT&T Unlimited & More limitan la transmisión de video a 480p en definición estándar (algo así como calidad de DVD). Si pagas un poco más de dinero, puedes elevar tus planes para incluir transmisión de video de alta definición a 1080p.

Datos para 'hotspot' móvil

Si usas tu teléfono como punto de conexión móvil, ten en cuenta que todas las operadoras ofrecen el servicio, pero no todos los planes lo incluyen. También debes tener en mente que cada operador tiene sus propios límites sobre cuántos datos se pueden destinar para ese fin. Algunos planes como "StartUnlimited" de Verizon te ofrecen el servicio de transmisión de datos como punto de conexión móvil ilimitada a velocidades 3G.

Verizon Start Unlimited: Acceso a hotspot a velocidades de datos 3G (600kbps)

Verizon Play More Unlimited: 15GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

Verizon Do More Unlimited: 15GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

Verizon Get More Unlimited: 30GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

AT&T Unlimited & More: Sin datos de punto de acceso móvil

AT&T Unlimited & More Premium: 15GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

T-Mobile Essentials: hotspot solo a velocidades de datos 3G (600kbps)

T-Mobile Magenta: 3GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

T-Mobile Magenta Plus: 20GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil



T-Mobile One: hotspot solo a velocidades de datos 3G (600kbps)

Sprint Unlimited Basic: 500MB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

Sprint Unlimited Plus: 50GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil



Sprint Unlimited Premium: 100GB por mes de datos LTE de punto de acceso móvil

La última palabra

Es verdaderamente maravilloso tener opciones de planes ilimitados de datos por parte de las cuatro principales operadoras telefónicas de Estados Unidos. La comparación de costos y funciones cuenta, sin embargo, es solamente una parte de la historia. También hay que tener en cuenta otros factores: el costo del teléfono, garantías extendidas, impuestos, cuotas de activación y cargos extra ––de estos, los últimos tres ya están incluidos en el precio de T-Mobile. También vale la pena considerar la cobertura de la red y la calidad de la cobertura.

¿Deberías cambiarte al nuevo T-Mobile?: Con la recién fusión entre T-Mobile y Sprint, el resultado será más que una fuerte alternativa a la hora de escoger proveedor de servicios inalámbricos en Estados Unidos. Sin embargo, la fusión apenas se concretó por lo que ambas operadoras continúan funcionando de forma independiente, aunque en un futuro cercano podrían implementarse cambios.