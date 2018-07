Patrick Holland/CNET

Vivo en San Francisco, que es una de las ciudades más bellas del mundo, aunque también una de las más caras. Por esta misma razón, siempre estoy buscando maneras de ahorrar dinero. Afortunadamente, Motorola ofrece una gran variedad de teléfonos económicos y ultra económicos que no escatiman en funciones.

En Estados Unidos hay tres para considerar: el Moto G6, G6 Play y E5 Plus. Cada teléfono cuesta menos de US$250.

Comparativo de precios de los Moto E5 Plus, G6 Play y G6 Teléfono Moto E5 Plus Moto G6 Play Moto G6 EEUU (precio) US$180, US$288 US$199 US$249

Todos los precios son presentados antes de cualquier descuento que pueda aplicarse.

Debo señalar que el Moto E5 Plus en Estados Unidos cuesta US$288 en Sprint; US$180 en Cricket y en Boost Mobile. No tengo idea de por qué cuesta tanto en Sprint. Lo más importante es que sepas que no debes pagar US$288 por un Moto E5 Plus.

Todos estos teléfonos son definitivamente alcanzables por su precio, pero reconocer cuál es el mejor modelo para ti puede ser complicado. Para ayudarte, comparé su diseño, cámaras, características, batería y rendimiento para ver cuál es mejor.

Diseño: ¿Cuerpo de cristal como el del Moto G6 o la figura más robusta de los G6 Play y E5 Plus?

Con sus bordes redondeados, sus biseles delgados y su cobertura Gorilla Glass 3 perfectamente pulida en la parte delantera y trasera, el Moto G6 luce elegante y moderno. Además tiene un puerto USB-C en la parte inferior y una ranura de un lector de huellas dactilares en la parte frontal que funciona perfecto para los atajos de navegación de Moto.

El Moto G6 Play y el E5 More, por otro lado, ofrecen un aspecto más tosco que hace que te olvides del Gorilla Glass 3. El sensor de huellas digitales está inteligentemente incorporado en el logotipo de Motorola en la parte posterior, y una hendidura colocada inteligentemente lo convierte en uno de los más fáciles lectores de huellas dactilares para encontrar y usar.

La mayor diferencia entre estos modelos es el tamaño y la resolución de la pantalla. Tanto el Moto G6 como el G6 Play tienen una pantalla de 5.7 pulgadas, pero con diferentes resoluciones: 1,920x1,080 pixeles full-HD en el Moto G6 y 1,280×720 pixeles HD en el Moto G6 Play. El Moto E5 Plus tiene una pantalla de seis pulgadas de 1,280 x 720 pixeles HD. En uso, me encontré más fascinado por la mejor resolución del Moto G6 porque las apps y los videos lucen más nítidos y los colores estaban más saturados.

Ganador: El diseño del Moto G6 no es el de un teléfono económico de ninguna manera. Y la cubierta Gorilla Glass 3 ayuda a protegerlo de rayones y algunas caídas.

Cámara: El Moto G6 tiene cámara doble y modo Retrato

El Moto G6 tiene cámara dual trasera, mientras que los otros dos modelos no. La segunda cámara del Moto G6 se usa para imágenes en modo Retrato y para crear efectos de profundidad.

El Moto E5 Plus parece que tiene una segunda cámara, pero en realidad es sólo el sistema láser de enfoque automático del teléfono. Curiosamente, los tres teléfonos tienen un flash para tomar selfies.

En cuanto a las fotos, ninguno de estos teléfonos va a competir con la calidad del Google Pixel 2 o el Galaxy S9 de Samsung. La calidad de imagen para el Moto G6 es bastante decente con una dinámica ligeramente mejor que la del Moto G6 Play y el E5 Plus. Los tres funcionan bien bajo una luz uniforme, pero en entornos más oscuros los tres presentan muchos problemas.

Las fotos en modo Retrato del Moto G6 se ven muy decentes. Me gusta que puedo ajustar el enfoque y el fondo después de tomar la foto. Estos pequeños ajustes pueden convertir un retrato poco perfecto en una propuesta bastante buena.

Todos los teléfonos graban videos de 1,920 x 1,080 pixeles, pero así como con las fotos la mejor tecnología está en el Moto G6 para obtener una gran calidad de imagen. Aquí hay un video que grabé con el Moto G6:

A quick video of a cable car going by that I captured with the #motog6 #sanfrancisco #cablecar pic.twitter.com/oaKqOs7NDz — Patrick Holland (@trickholland) July 3, 2018

Ganador: Cuando se trata de fotos y videos, prefiero elegir el Moto G6. Sin embargo, seguramente sí publicaría algunas fotos que haya tomado con el Moto G6 Play y el E5 Plus en Instagram cualquier día de estos.

Batería: El Moto G6 Play y el E5 Plus le dan varias vueltas al Moto G6

De los tres, el Moto E5 Plus tiene la mayor capacidad de batería, mientras que el Moto G6 tiene la menor de las capacidades. Como era de esperarse, en el uso diario, el Moto G6 duró la menor cantidad de tiempo, aproximadamente un día con una sola carga, mientras que el Moto G6 Play y el E5 duraron hasta dos días con una sola carga.

Pero las cosas se pusieron un poco más interesantes en nuestras pruebas de batería con reproducción de video continua en modo avión. El Moto G6 duró 9 horas y 41 minutos, el E5 Plus 14 horas y el G6 Play 15 horas y 16 minutos. Eso significa que a pesar de que el Moto E5 Plus tiene una batería más grande, el G6 Play duró más. Esto podría ser en parte porque el E5 Plus tiene una pantalla más grande.

Ganador: El Moto G6 Play tiene una increíble duración de batería por su precio, y el E5 Plus no está nada mal, tampoco.

Desempeño: El Moto G6 hace valer su precio más alto

Ninguno de los procesadores de estos teléfonos va a ganar un premio a la velocidad, pero entre los tres, el Moto G6 tiene más músculo para abrir apps, procesar imágenes y jugar. Incluso pude jugar un PUBG Mobile a una velocidad de cuadro medio en el Moto G6 sin interrupciones o demoras.

Tanto el Moto G6 Play como el E5 Plus manejan muy bien la operación cotidiana. Nunca sentí que debía esperar a que el teléfono pudiera completar una tarea. Sin embargo, en nuestras pruebas comparativas, ambos teléfonos obtienen algunos de los puntajes de desempeño más bajos que cualquier teléfono de este año.

Geekbench v.4.0 single-core Moto E5 Plus 646 Moto G6 Play 630 Moto G6 740 Nota: Cuando las barras son más largas significa que tiene mejor desempeño

Geekbench v.4.0 multicore Moto E5 Plus 2360 Moto G6 Play 2357 Moto G6 3940 Nota: Cuando las barras son más largas significa que tiene mejor desempeño

3DMark Sling Shot Unlimited Moto E5 Plus 634 Moto G6 Play 604 Moto G6 818 Nota: Cuando las barras son más largas significa que tiene mejor desempeño

3DMark Ice Storm Unlimited Moto E5 Plus 9992 Moto G6 Play 9578 Moto G6 12792 Nota: Cuando las barras son más largas significa que tiene mejor desempeño

Ganador: El Moto G6 te da suficiente empuje para el uso diario y futuras actualizaciones de software.

Y el ganador es…

Con su cámara dual trasera, su poder de procesamiento promedio y un diseño muy elegante, el Moto G6 te ofrece un excelente valor por su precio. De los tres, es el que yo elegiría.

Sin embargo, si tu preocupación principal es que la batería dure, elige el Moto G6 Play. Es realmente maravilloso que un par de cientos de dólares te den un teléfono tan bueno.