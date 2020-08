Galaxy Buds Live vs. AirPods Pro: ¿Cuál se escucha mejor?

César Salza / CNET en Español

Samsung se tomó su tiempo, pero finalmente nos dio unos audífonos con cancelación de ruido. Los Galaxy Buds Live llegan con varios atributos y definitivamente son una competencia directa a los AirPods Pro. Si te preguntas cuáles suenan mejor, cuál oculta mejor el ruido externo y con cuál podrás escuchar mejor tus largas conversaciones telefónicas, sigue leyendo.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Buds Live vs. AirPods Pro: ¿Cuáles son los mejores...

Los Galaxy Buds Live tienen un diseño curioso

Vamos a comenzar por el curioso diseño, porque más allá de reírnos y decir que parecen frijoles, o caraotas como decimos los venezolanos, estos audífonos carecen de algo que siempre me gustó de los AirPods Pro e incluso de los Galaxy Buds Plus, y es la almohadilla que es la primera barrera para evitar que se te meta el ruido.

Los AirPods Pro tienen un diseño de almohadilla que los hace más sencillos de colocar, y se sienten bastante seguros. Si no me crees, puedes ver este video en el que me fui a saltar a un trampolín con ellos y otros audífonos.

Reproduciendo: Mira esto: Probamos el ajuste de los AirPods Pro: ¿Se nos cayeron?

Cuando probé los Galaxy Buds Live, debo decir que nunca se me salieron de forma sencilla. Para mí un punto negativo es la forma en la que se colocan los Buds Live, porque es un tanto incómoda, y nunca le he atenido a colocármela bien la primera vez, de hecho, pasé las primeras horas con los audífonos mal puestos, hasta que investigué. Además, creo que dependiendo del tamaño de tu oreja, pueden ajustarse mejor o peor.

Como sabes, los AirPods Pro tienen unas gomitas que ayudan a que se aísle el sonido ligeramente, pero luego tenemos dos modos, la cancelación de ruido total, y también el modo transparencia que te deja escuchar lo que sucede alrededor.

A eso debemos sumar que los audífonos de Apple tienen ajuste adaptativo del sonido, algo que no tienen los Buds Live, y que me encanta porque cuando el ruido exterior cambia, las ondas se adaptan para que no interfieran con la música que estás escuchando.

César Salza / CNET en Español

La cancelación de ruido de los Buds Live es buena, pero...

La cancelación de ruido en los Galaxy Buds Live es un buen intento de Samsung, pero lamentablemente al no tener las gomitas, el ruido sigue entrando un poquito, y esto sin dudas es otro punto negativo para Samsung.

Ahora hablemos de la calidad del sonido. Los AirPods Pro tienen un sonido bastante neutro, que permite que en general todo se escuche bastante bien, aunque no existe una cualidad que destaque.

En el caso de los Galaxy Buds Live con tecnología AKG, encontramos una reproducción de bajos más fuertes y en general un sonido más dinámico apenas lo sacas de la caja, pero además de eso, a través de un app puedes controlar la configuración del sonido y ajustar así la ecualización para obtener el rango en el que te sientas más cómodo escuchado música.

Esto entre otras variables esto hace que el sonido de los Galaxy Buds Live sea ligeramente superior al de los AirPods Pro. Por eso, aquí le vamos a dar un punto positivo a los audífonos de Samsung.

César Salza / CNET en Español

Calidad de llamada: Pros y contras

En la calidad de llamada cada celular tiene sus pros y contras. En una llamada regular con los Galaxy Buds Live, la persona del otro lado del teléfono escuchaba menos ruido exterior, mientras que los AirPods Pro no enmascararon tanto el sonido, por lo cual aquí podemos dar un punto positivo para Samsung.

Sin embargo, no todo es color de rosa, porque mi voz se escuchaba más natural con los AirPods Pro que los Galaxy Buds Live, así que aquí todo podría estar parejo. Algo que sí debes saber es que en mis pruebas cuando me alejaba un poco del celular, el sonido de los Buds Live se cortaba un poco, y eso no me encantó.

Ambos tienen buena batería

Si un detalle es importante es la batería. Yo he estado probando los AirPods Pro por más de un año, y puedo decirte que su batería con cancelación de ruido en unos audífonos nuevos dura aproximadamente 4 horas y 45 minutos.

Samsung dice que los Galaxy Buds Live durarán 6 horas con cancelación de ruido activa, pero en nuestras pruebas obtuvimos poco más de 5 horas, que tampoco está nada mal.

Ten en cuenta que las dos cajitas se pueden cargar inalámbricamente y que los AirPods Pro tienen un total de batería de hasta 24 horas y los Galaxy Buds Live de hasta 29 horas, aunque todo depende del modo en el que los utilices.

César Salza / CNET en Español

Conclusiones: AirPods Pro vs. Galaxy Buds Live

Ahora ¿cuál de los dos audífonos es mejor? La verdad, aunque me gusta más la cancelación de ruido y el modo transparencia de los AirPods Pro, la configuración de sonido que puedes lograr con los Galaxy Buds Live hace que tú puedas decidir cómo quieres escuchar tu música, y eso me parece ideal.

Eso sí, es mejor que te decidas por los Galaxy Buds Live si tienes un celular Samsung o Android, ya que la experiencia con un iPhone puede no ser tan positiva.

Precio

Los AirPods Pro cuestan y los Galaxy Buds Live .