Cómo ver TV mexicana desde Estados Unidos

Si lo que quieres es ver la televisión mexicana, tenemos buenas y un par de malas noticias para ti. De inicio deberás saber que sí es posible hacerlo aunque algunas estaciones, por no decir que las dos más grandes del país, Televisa y TV Azteca, tienen restricciones geográficas por lo que no podrás ver sus programas ni series.

Sin embargo, esas dos televisoras tienen presencia en Estados Unidos, bajo el nombre de Univision y Azteca América, por lo que sí podrás ver contenido destacado, así como ciertos programas de noticias y entretenimiento. Otra buena noticia es que, la gran parte de las televisoras tanto en México como en Estados Unidos, cuentan con aplicaciones móviles y canales en YouTube, que facilitan el consumo.

A continuación te decimos cuáles son las mejores opciones disponibles para disfrutar contenido televisivo mexicano desde tu computadora o móvil.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Si tu televisora predilecta es Televisa, ya sea para ver las noticias o los programas de entretenimiento, lo primero que te recomendamos es ir directamente al sitio de Univision.com, ya que ambas empresas comparten contenido televisivo y la navegación será más sencilla y sin tantas trabas.

En el caso de Televisa, la aplicación de noticias, Noticieros Televisa, no está disponible para su descarga en Estados Unidos y lo mismo pasa con el app de novelas, Las estrellas. Sin embargo, Deportes App sí está disponible, y aunque no podrás ver la programación en vivo, sí podrás ver los clips de video con lo más destacado del deporte en México.

Tip: En la página de YouTube de Noticieros Televisa, podrás ver reportajes especiales, mesas de análisis, conferencias, noticias destacadas y más.

Ahora, regresemos a nuestra principal recomendación que es acceder al contenido de Univision. Si entras a Univision.com podrás ver lo más destacado en las noticias, deportes y el mundo del espectáculo pero por lo que estamos aquí es su programación. Para ello deberás acceder a la opción TV NOW, que es básicamente una aplicación que funciona como Netflix pero el contenido está curado para complacer los gustos de la audiencia latina.

Sin embargo, al igual que Netflix, Univision Now tiene un costo mensual de US $9.99 y por ese precio podrás acceder a series y novelas como Pequeños Gigantes, Por Amar Sin Ley o Jesús; también podrás acceder desde tus dispositivos móviles a los noticieros nacionales, así como también ver la Liga MX y el fútbol europeo como la Champions League. Ahora, si solo te interesan los noticieros, deberás saber que cada estación local de Univision transmite sus noticieros locales de forma gratuita bajo la aplicación de la estación local.

Lo bueno: El sitio Web y aplicación ofrecen los clips de las noticias más relevantes sin necesidad de suscripción y la aplicación Univision Now tiene una gran variedad de contenido para complacer diferentes gustos.

Lo malo: La aplicación Univision Now tiene un costo.

Conclusión: Si quieres ver contenido de Televisa en Estados Unidos, ve directamente a Univision.com y si quieres tener la experiencia 360 (noticias, novelas y deportes), vale la pena pagar la suscripción a Univision Now.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Primero lo primero, el sitio de TV Azteca en Estados Unidos es una pesadilla, ya que no te permite ver la programación en vivo y tampoco podrás ver clips de video. Además, la aplicación móvil tampoco está disponible de este lado de la frontera. Sin embargo, si descargas la aplicación Azteca Noticias y Azteca Deportes, sí podrás ver clips de video con lo más destacado de la programación.

Ahora, al igual que con televisa, TV Azteca tiene a Azteca América en Estados Unidos aunque a decir verdad su sitio web no cuenta con tanto contenido en video disponible y su aplicación tampoco te brindará beneficios extras. Ciertamente, tu mejor apuesta es YouTube, ahí podrás ver clips de programas como Ventaneando, Extranormal, Venga La Alegría, Al Extremo y más. También te recomendamos explorar otros canales de Youtube como TV Azteca o Azteca Deportes.

Lo bueno: Aunque la aplicación y el sitio web no ofrecen mucho contenido, el canal de YouTube de la estación sí lo tiene.

Lo malo: Dentro del sitio Web, como en la aplicación no hay mucho que ver y tampoco hay un acceso directo para la televisión en vivo.

Conclusión: Tu mejor opción son los canales de Youtube de TV Azteca, ya sea Azteca América o TV Azteca, es ahí en donde encontrarás el contenido de video que estás buscando.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Antes conocido como Canal 40, ADN 40 forma parte del grupo de canales de Azteca, pero su sitio es independiente y completamente distinto. Este sitio está enfocado en noticias y reportajes especiales.

La buena noticia es que al dar clic en el botón En Vivo sí podrás acceder a la programación sin ningún problema o costo adicional. Sin embargo, la aplicación móvil de ADN 40 no está disponible para su descarga en Estados Unidos, por lo que siempre tendrás que acceder desde su sitio Web.

Dentro del botón de play podrás acceder a su videoteca de videos, en la que encontrarás documentales, análisis políticos, entrevistas, economía, cultura y mucho más.

Lo bueno: Acceso sin limitaciones a la transmisión en vivo y su videoteca tiene contenido muy variado.

Lo malo: La aplicación no está disponible en Estados Unidos.

Conclusión: Si lo tuyo es el contenido de análisis y reportajes a profundidad, ADN 40 es una de tus mejores opciones, ya que sin mucho lío podrás ver su programación en vivo o entretenerte en la videoteca.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Antes de que te ilusiones con la opción Señal Internacional por Internet, la cual está diseñada para los "mexicanos que viven en el extranjero", esto aplica para todos excepto para quienes viven en Estados Unidos y Canadá. Por lo que la programación gratuita 24 horas del Canal Once no está a tu alcance. Lo mismo aplica para Video On Demand y transmisiones especiales.

Sin embargo, no todo está perdido. En su canal de Youtube puedes llegar a encontrar un par de programas especiales que sí se pueden reproducir en Estados Unidos, como documentales y clips de los programas. Pero siendo sinceros, poniendo todo en la balanza, no es algo en lo que te recomendamos invertir tiempo. Lo mismo pasa con el sitio Web, es una cuestión de suerte encontrar un video que no esté restringido en Estados Unidos.

Lo bueno: Cuenta con una amplia oferta en video si sabes encontrarla.

Lo malo: Encontrar un video que se reproduzca en Estados Unidos puede llevar mucho tiempo y aunque el contenido es de calidad el tiempo invertido en buscarlo no vale la pena.

Conclusión: A menos que estés buscando algo muy específico te recomendamos darle una oportunidad al sitio de Canal Once aunque no sin antes advertirte que podrás llevarte varias decepciones ya que gran parte del contenido está bloqueado en Estados Unidos.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Excélsior TV, estación antes conocida como Cadena Tres, es un canal de Grupo Imagen. De inicio su sitio Web podrás ver la transmisión en vivo y si llega a fallar, sólo tienes que ir directo al canal de YouTube de la estación para tener acceso a la programación en vivo.

Regresando al sitio Web, Excélsior TV te ofrece una gran oferta de clips de videos, de aproximadamente 2-3 minutos de duración cada uno, con la información más reciente local y nacional. Además, también cuenta con una aplicación aunque si somos sinceros, la aplicación está más enfocada a noticias escritas que a contenido de video.

La siguiente sección de videos es la de Titulares de la Mañana, que al igual que los videos anteriores, son pequeños clips con información puntual sobre los temas nacionales e internacionales más destacados del día.

La realidad es que Excélsior TV es muy fácil de navegar porque puedes consumir una gran cantidad de video desde la página de inicio donde puedes encontrar las secciones: Titulares de la noche, Excélsior informa, Investigaciones Excélsior TV, Opiniones encontradas, Entre líneas, Punto y Coma, Directo, Dinero, Adrenalina, Entrevistas y Noticias.

Lo bueno: Una oferta interesante, con videos de entrevistas y clips de los noticieros que te permiten estar bien enterado de la situación política y social del país, aunque también podrás encontrar información del clima, deportes, internacional y más. Puedes ver la programación en vivo por YouTube.

Lo malo: La aplicación móvil no es una aplicación pensada para contenido de video aunque sí podrás acceder a él aunque requerirá pasos adicionales.

Conclusión: Si planeas navegar desde la computadora ten siempre abierto tanto el sitio de Excélsior TV junto con su canal de YouTube, ya que muy probablemente tendrás que brincar entre una y otra para encontrar el contenido que estás buscando.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Tanto el sitio Web como la aplicación de Multimedios es muy sencilla, aunque de inicio deberás saber que no tendrás acceso a la programación en vivo. Sin embargo, esto no deberá preocuparte de más, ya que a diferencia de otros sitios, Multimedios sube tanto a su página Web como a su aplicación los programas de inicio a fin, así que no los podrás ver en vivo pero sí después.

Lo bueno: Todo lo que extrañabas de tu televisión favorita en Monterrey o Torreón a un clic de distancia. Podrás ver los programas completos una vez que se hayan subido al sitio y al app.

Lo malo: La transmisión en vivo no está disponible en Web ni en el app.

Conclusión: Si creciste en el norte del país y eres fan de programas como Acábatelo, Las noches del fútbol o el Telediario de Monterrey, descarga ya la aplicación.