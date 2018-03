Cómo ver 'The Theory of Everything': la película biográfica de Stephen Hawking

Focus Features

El físico y cosmólogo teórico británico Stephen Hawking, uno de los científicos más famosos de todos los tiempos, falleció el martes a la edad de 76 años, provocando un torrente de tristeza e inmensa admiración en todo el mundo.

Una forma de recordar la notable vida de Hawking es viendo The Theory of Everything, un film biográfico lanzado en 2014 que ganó una nominación al Oscar y que documenta la vida de Hawking antes, durante y después de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a los 21 años. Sus médicos le dijeron entonces que le quedaban apenas dos años para vivir.

La película no está disponible en Netflix, pero aún tienes algunas opciones: