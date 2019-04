Cómo ver la Reina del Sur por TV e Internet en Estados Unidos

Telemundo

El próximo lunes 22 de abril se estrena la segunda temporada de La Reina del Sur, exitosa serie inspirada en el betseller del escritor español Arturo Pérez Reverte.

La coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix está protagonizada por la mexicana Kate del Castillo (Ingobernable, Jane the Virgin), quien interpreta a la narcotraficante Teresa Mendoza.

La primera temporada narra el ascenso de Mendoza al mundo del trasiego de estupefacientes. En Estados Unidos, se estrenó el 28 de febrero de 2011 y formaron parte del elenco original: Rafael Amaya, Humberto Zurita, Sara Maldonado, Salvador Zerboni, Alberto Jiménez y el actor español, Iván Sánchez, entre otros. La segunda parte ocurre 8 años después, cuando el secuestro de su hija, Sofía, saca a Mendoza del retiro voluntario en Italia.

El reparto de la nueva entrega está encabezado por Raoul Bova (Under the Tuscan Sun, All the Roads Lead to Rome), Humberto Zurita (La Querida del Centauro, Luna De Sangre), Isabella Sierra (Cocaine Godmother), Paola Núñez ( Bad Boys for Life, The Son), Antonio Gil (The Man who Killed Don Quixote) Patricia Reyes Spíndola (Fear of the Walking Dead, Frida), Mark Tacher (La Hija del Mariachi, Kika Edgar (Amor Real), Flavio Medina (El Recluso), Eduardo Santamarina (El Señor de los Cielos) y el actor nominado a los premios de La Academia Eric Roberts (The Dark Knight, Inherent Vice).

Cuándo y a qué hora se estrena la segunda parte

La segunda parte de la Reina del Sur, que consta de 60 capítulos, se estrena el el lunes, 22 de abril a las 10 pm (hora del Este).

Cómo ver en Estados Unidos

Telemundo tiene los derechos de transmisión de esta serie. Estará disponible en todas las plataformas a través de Telemundo App en Android e iOS y Telemundo.com con subtítulos en inglés

A continuación puedes ver el tráiler de la segunda temporada: