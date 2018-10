Cómo ver la postemporada de las Grandes Ligas en Estados Unidos por TV e Internet

Después de 162 juegos, durante seis largos meses, la temporada regular de la Major League Baseball ha llegado a su fin y sus campeones de división y ganadores de comodines han sido coronados.

En CNET ya te dimos una lista de jugadores mexicanos a seguir en este tramo del torneo, pero aquí tienes en detalle todo lo que debes saber de la candente postemporada.

Clasificados por la Liga Americana:

Campeón del Este : Medias Rojas Boston



: Medias Rojas Boston Campeón del Centro : Indios de Cleveland



: Indios de Cleveland Campeón del Oeste : Astros de Houston



: Astros de Houston Comodín: Yanquis de Nueva York

Clasificados por la Liga Nacional:

Campeón del Este : Bravos de Atlanta

: Bravos de Atlanta Campeón del Centro : Cerveceros de Milwaukee



: Cerveceros de Milwaukee Campeón del Oeste : Dodgers de Los Angeles



: Dodgers de Los Angeles Comodín: Rockies de Colorado

En la siguiente imagen pueden ver cómo se distribuyen los enfrentamientos:

Así amanece el bracket de la #postseason con el inicio hoy de las Series Divisionales de la Liga Nacional. #ModoOctubre https://t.co/Utf2zSyRNM pic.twitter.com/GH1J3am6Pe — LasMayores (@LasMayores) October 4, 2018

¿Cómo es el calendario de la postemporada?



Las series de división comienzan este jueves 4 de octubre.

Posteriormente se juega la Serie de Campeonato. En la Nacional comienza el 12 de octubre y en la Americana el 13 de octubre.

La Serie Mundial comienza el martes 23 de octubre. Recordemos que son 7 juegos para ganar 4. Si se extiende hasta el último choque, llegaría hasta el 31 de octubre.

¿Cómo puedo ver la postemporada por televisión?

La Serie de División de la Liga Nacional podrán seguirse en FS1 o MLB, y el campeonato de la Liga Nacional en Fox o FS1.

La serie de división de la Liga Americana estará en TBS.

Y, finalmente, la Serie Mundial estará disponible por Fox.

¿Cómo puedo ver la postemporada en Internet?

Están disponible las aplicaciones de Fox y TBS o los servicios de streaming.

Revisemos las opciones fuera de la tradicional oferta en los canales de televisión.

Sling TV

El paquete Orange + Sling Blue de Sling TV, que cuesta US$40 al mes, incluye Fox, FS1, TBS y ESPN, pero no las opciones de MLB. Visita el sitio Web de Sling TV para saber si puedes obtener una transmisión en vivo. En muchos mercados, puedes ver contenido por demanda, pero no en vivo desde las redes locales.

PlayStation Vue

El plan tiene un costo de US$45 al mes. Incluye Fox, FS1, TBS y ESPN. Por US$50 al mes obtienes las transmisiones de MLB. Las alineaciones de canales varían según la región, así que comprueba qué redes locales y en vivo obtienes en la página de Planes de PlayStation.

DirecTV Now

El paquete de US$40 al mes de DirectTV Now incluye Fox, no obstante se aplica la advertencia habitual: verifica la alineación de canales en tu área para asegurarte de que puedas ver tus estaciones de TV locales en vivo. El plan más barato de US$ 40 al mes también incluye FS1, TBS y ESPN, pero tendrás que subir al plan de US$55 al mes para obtener la cobertura de MLB.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$40 por mes e incluye Fox, FS1, TBS y ESPN, mas no la red de MLB. Para los juegos en Fox, deberás verificar qué canales en vivo ofrece Hulu en su área.

YouTube TV

YouTube TV cuesta US$40 al mes y ofrece transmisiones locales y en vivo de las principales redes, incluida Fox. Si vives en un mercado donde puedes obtener YouTube TV, entonces es probable que puedas obtener una transmisión en vivo de Fox, sin embargo hay excepciones. También incluye FS1, TBS, MLB Network y ESPN. Revisa los detalles sobre las redes disponibles de YouTube TV aquí.

FuboTV

El servicio de transmisión centrada en los deportes FuboTV incluye una transmisión en vivo de Fox en docenas de mercados junto con FS1 y TBS (pero no ESPN o MLB Network). FuboTV cuesta US$40 el primer mes y después de ese tiempo, US$45. Todos los servicios de transmisión anteriores ofrecen una prueba gratuita de siete días.

Fox Sports Go y Watch TBS apps

Fox Sports Go y Watch TBS app pueden transmitir en vivo, pero debes autenticar tu cuenta para demostrar que estás inscrito como usuario de televisión de pago.

MLB.com At Bat app

La aplicación MLB.com At Bat es excelente para ver los juegos de béisbol fuera del mercado durante la temporada regular, aunque es menos útil para sintonizar la postemporada del béisbol, ya que debes estar suscrito a un proveedor de televisión paga. La lista es corta y se puede encontrar aquí. Si estás suscrito a uno de los proveedores de televisión paga que figuran en la lista, el paquete de postemporada te costará US$25. El Paquete de postemporada incluye juegos de entrenamiento de primavera del próximo año.

Antena de aire

Si solo quieres ver la Serie Mundial en Fox, puedes hacerlo con una antena digital por aire. Tenemos algunas sugerencias baratas para las mejores antenas interiores.