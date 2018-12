Cómo ver por Internet la cuenta del fin de año en Times Square

San Diego Screen Savers

Times Square, en Nueva York, es uno de los sitios más famosos del mundo para celebrar en plena calle la llegada del Año Nuevo. Es entonces cuando la gente, a pesar del frío invernal, se reúne a ver descender la dichosa bola de Times Square y ver el concierto en vivo de uno de los artistas invitados para entretener al público. Si no puedes viajar a Nueva York, aquí te indicamos cómo ver el espectáculo de Nochevieja por Internet y así te sientas partícipe de esta experiencia.

El show musical del 31 de diciembre en Times Square tiene como estrella principal a la cantante Christina Aguilera. De acuerdo a Associated Press, Aguilera cantará en vivo minutos antes de que la bola de Times Square descienda y señale la llegada de 2019. Además de la cantante, en tarima también se presentarán Bastille, Dan and Shay y New Kids on the Block.

Ryan Seacrest animará junto con Jenny McCarthy Wahlberg la gala Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, que será transmitida por la cadena ABC desde las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5:00 p.m. PT). Si estás en Estados Unidos y cuentas con servicio de cable que incluye ABC, puedes emplear la App de ABC (disponible en iOS y Android) para ver el show en streaming a través de un smartphone o una tableta.

Times Square cuenta con su página Web oficial, que incluye información sobre la historia de esta tradición (la primera vez que la Nochevieja se celebró allí fue en 1904 y la bola descendió para marcar la cuenta regresiva fue en 1907), datos curiosos de la bola y un enlace para ver en vivo por streaming la celebración en Times Square.

También habrá una transmisión en vivo por Facebook Live y cobertura en Twitter con la etiqueta #BallDrop.

La página Web Times Square Ball muestra en su pantalla de inicio un reloj que marca el conteo regresivo para la llegada del 2019. Incluye también un enlace para ver por Internet el descenso de la bola de Times Square así como dos cámaras propias que transmiten en vivo durante 24 horas lo que acontece en el sitio: Cámara 1 (vista panorámica) y Cámara 2 (con más detalle).

