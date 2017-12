Cómo ver por Internet la misa del Papa en Nochebuena

Franco Origlia/Getty Images

Como es tradición, el Papa Francisco oficiará la homilía de Nochebuena, también conocida como Misa de Gallo, el 24 de diciembre en el Vaticano, a las 9:30 pm hora de Roma, que equivale a las 3:30 pm hora del Este de Estados Unidos (12:30 pm hora del Pacífico en Estados Unidos).

Esta misa, uno de los eventos litúrgicos más esperados en Navidad por los católicos, tiene lugar cada año en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Aquí te explicamos cómo poder ver la homilía del Santo Padre Francisco por Internet.

La página Web oficial de la Santa Sede transmitirá en vivo la Misa de Gallo, es decir, a partir de las 3:30 pm hora del Este de Estados Unidos.

El streaming en vivo de la ceremonia en la Solemnidad de la Natividad del Señor también será transmitida por la cadena Eternal Word Television Network (EWTN, por sus siglas en inglés).

También hay la posibilidad de seleccionar la señal de EWTN para distintas partes del mundo; por lo que podrá verse la Misa de Gallo del Papa con comentarios en los idiomas que rigen la señal de EWTN en cada región:

Asimismo, la cadena EWTN también transmitirá online, el lunes 25, el mensaje de Navidad del Papa y la Bendición Urbi et Orbi, a partir de las 6:00 am hora del Este de Estados Unidos (3:00 am hora del Pacífico).

La Bendición Urbi et Orbi se hace al mediodía del 25 de diciembre desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Es un evento televisado para todo el mundo en el que el Papa ofrece un discurso y saluda a los fieles en las principales lenguas del mundo.

