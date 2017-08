HBO

El combate entre el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el púgil Gennady 'GGG' Golovkin, oriundo de Kazajistán, es uno de los más esperados de 2017.

La pelea -- que ha sido bautizada Supremacy -- tendrá lugar el sábado, 16 de septiembre, a las 5 p.m. hora del Pacífico (8 p.m. hora del Este) en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Álvarez (49-1-1, 34 nocáuts), campeón mundial mediano lineal y titular de la categoría según la revista The Ring, se enfrentará en un combate a 12 asaltos a Golovkin (37-0, 33 nocáuts), monarca mundial mediano por la FIB, AMB, CMB e IBO.

La pelea permitirá unificar los títulos de peso mediano de todas las organizaciones internacionales del boxeo profesional: la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la FIB, la IBO y el ránking que fija la revista The Ring.

Las entradas para el combate en el T-Mobile Arena en Las Vegas -- en rangos de US$300 a US$5,000 -- están agotadas, pero los derechos de transmisión en vivo de la pelea son de HBO PPV (Pay-PerView), a un precio de US$79.99 (alta definición) y US$69.99 (señal estándar) para los suscriptores del canal de cable.

Lamentablemente, las peleas de boxeo que HBO PPV transmite en vivo en streaming no están disponibles para la aplicación de HBO Now y HBO Go sino una semana después de su emisión original. Una subscripción a HBO Now cuesta US$14.99, monto al que habría que añadirle el precio de adquirir la pelea de boxeo en PPV.

La página Web de la revista The Ring también transmitirá en streaming la pelea a través de su servicio PPV en Estados Unidos, México y Canadá. Al momento de escribir esta nota, The Ring no ha hecho público el precio de la transmisión del combate en su página Web.

No obstante, The Ring permitirá ver gratis en streaming la rueda de prensa antes del combate y la sesión de pesaje de los pugilistas a través de la página Web Fite.TV y de la aplicación FITE, disponible para dispositivos iOS y Android.

Saúl 'Canelo' Álvarez buscará convertirse en el tercer peleador mexicano en la historia en poseer cinturones de los cuatro organismos más importantes del boxeo tras Ricardo López y Juan Manuel Márquez.

