Thanksgiving Day: Cómo ver los partidos de la NFL por TV e Internet

Tan importante como el pavo en el día de Acción de Gracias son los partidos de fútbol americano que se celebran este 28 de noviembre.

Los encuentros, llamados Thanksgiving Day en la NFL, convocan a millones de aficionados del fútbol americano no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Los partidos forman parte de la jornada 13 de la temporada regular de la NFL. Serán tres juegos atractivos: Chicago Bears enfrentará a Detroit Lions y luego Buffalo Bills se medirá con Dallas Cowboys. La jornada finalizará con New Orleans Saints contra Atlanta Falcons.

A continuación te contamos cómo puedes disfrutar de estos partidos, ya sea por televisión o Internet.

Juego 1: Chicago Bears vs. Detroit Lions



El partido se realizará a las 12:30 p.m. (hora del Este), en el Ford Field de Detroit y se podrá ver en la cadena de televisión Fox.

Puedes disfrutar de esta batalla de los rivales de la División Norte de la Conferencia Nacional con la aplicación Fox Sports Go, pero debes verificar tu suscripción de cable.

Fox Sports Go funciona con dispositivos iOS, dispositivos Android y Amazon Kindle Fire, así como con Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku Samsung Smart TV y Xbox One (US$445 en Amazon).

También puedes acceder a Fox Sports Go desde una computadora.

Juego 2: Buffalo Bills vs. Dallas Cowboys



El partido se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Arrancará a las 4:30 p.m. (hora del Este) en la cadena de televisión CBS.

Puedes ver este duelo de la División Este de la Conferencia Nacional en CBS All Access en tu computadora, tableta y los siguientes dispositivos de transmisión: Android TV, Fire TV, Chromecast, Roku, PS4, Xbox One y televisores inteligentes de Samsung y Vizio.

El servicio de transmisión de CBS cuesta US$6 al mes con intervalos comerciales o US$10 sin anuncios. Existe una prueba gratuita de siete días.

Aclaratoria: CBS es la empresa matriz de CNET en Español.

Juego 3: New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons



El juego tendrá como sede el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia. Iniciará a las 8:20 p.m. (hora del Este) en la cadena de televisión NBC.

NBC transmite los partidos de Sunday Night Football e incluye esta serie de Acción de Gracias de la División Sur de la Conferencia Nacional en su calendario. A pesar de ser una transmisión de jueves por la noche, este partido no forma parte del paquete de Amazon Prime Video. Puedes ver el juego en SNF All Access de NBC Sport si eres un suscriptor de televisión paga.

Opciones para quienes no tienen cable

Si no tienes una suscripción por cable o satélite, puedes usar un servicio de transmisión como PlayStation Vue, Sling TV, DirectTV Now, Hulu con Live TV, YouTube TV o FuboTV, para ver los juegos en CBS, Fox y NBC, pero cada opción varía según el servicio. Por ejemplo, Sling TV no ofrece CBS.

Además, la programación local en vivo no está disponible en todos los canales ni en todos los mercados.

De cualquier forma, te dejamos este análisis que hicimos en CNET en Español para comparar todos los servicios de streaming que se ofrecen en Estados Unidos.

Ahora que tienes todas las opciones, solo te deseamos que tu equipo favorito gane y tengas un buen día de Acción de Gracias.

No dejes de consultar nuestra Guía de compras navideñas para las mejores sugerencias de regalos para 2018.

Ofertas de Viernes Negro: Mira aquí todas las promociones para Black Friday 2018 que hemos encontrado hasta el momento.