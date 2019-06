Cómo ver el partido entre Nadal y Federer en Estados Unidos

El Roland Garros vuelve a regalarnos un nuevo combate entre Roger Federer (3° ATP) y Rafael Nadal (2° ATP). Y el premio al ganador es nada más y nada menos que un puesto en la final del Grand Slam parisino.

El español superó a Nishikori (6-1/6-1/6-3), mientras que el suizo hizo lo propio con Wawrinka (7-6(4)/4-6/7-6(5)/6-4). De esta manera ambos protagonizarán el cuarto enfrentamiento entre ambos en la tierra batida de París. El ganador se enfrentará a Novak Đoković o Dominic Thiem.

El suizo y el español se conocen muy bien. En 38 disputas, el de Manacor domina 23 a 15 el duelo. De hecho Nadal está invicto en Roland Garros (5-0) contra Federer.

Ahora bien, como en el deporte nada está escrito, aquí te contamos lo que debes hacer para no perderte ninguna sorpresa que pueda dar el nuevo combate.

Dónde y cuándo es la semifinal

El juego se realizará este viernes 7 de junio, en París Francia, a las 3:50 a.m. (hora del Pacífico) 5:50 a.m. (hora del Centro) y 6:50 a.m. (hora del Este).

Cómo ver la semifinal por TV

Desde hace 37 años, NBC transmite el Roland Garros completo. También lo puedes seguir por NBCSports.com/live y el app de NBC Sports. Igualmente puedes ver el partido por Tennis Channel.

Para Latinoamérica, el partido solo se podrá ver por ESPN.

Cómo ver la semifinal por Internet

Puedes ver la semifinal del Roland Garros con una suscripción en Sling TV, YouTube TV, DirecTV Now, Playstation Vue y FuboTV y Hulu With Live TV. Pero revisa antes de realizar la compra si en el área que vives está habilitado el canal que transmitirá el partido.

Ahora, si deseas conocer los precios de cada uno de estos servicios, puedes consultarlos haciendo clic aquí.