Cómo ver los juegos de la MLB 2019 sin TV por cable

La primavera está aquí, los días son más soleados y el béisbol de Grandes Ligas está de vuelta.

La temporada 2019 de la MLB comienza más temprano que nunca: jueves, 28 de marzo. Desde los Yankees y los Orioles hasta los Rojos y los Piratas, los 30 equipos de las Grandes Ligas actuarán desde el primer día, comenzando así el maratón de 6 meses y 162 partidos que dura la temporada regular.

En el pasado, se ha necesitado una suscripción por cable o satélite (o boletos de temporada) para ver a tu equipo favorito jugar día tras día. Sin embargo, este año, los fanáticos del béisbol que no poseen TV por cable también pueden recibir la acción en vivo o grabarla en sus DVRs, durante la primavera, el verano y el otoño.

Entonces, ¿por dónde empezamos? Depende de qué equipo sigas y de dónde vivas.

Servicio de transmisión de TV en vivo vs. MLB.TV

Hay dos maneras de recibir los juegos de MLB sin una suscripción de televisión por cable o satélite:

Apuntarse a un servicio de transmisión de TV en vivo como Sling TV Fubo TV YouTube TV

Suscribirse a MLB.TV (US$25 por mes o US$119 al año).

Dependiendo de dónde vivas, uno de esos servicios de transmisión de TV en vivo podría tener el canal que cubre los juegos de tu equipo favorito.

Esos canales, llamados redes de deportes regionales (RSN), ofrecen casi todos los juegos de la temporada regular en vivo. ¿Las desventajas? Algunos equipos no están disponibles en los servicios de TV en vivo. También está el precio: solo Sling TV Blue cuesta US$25, mientras que el resto cobra US$40 o más.

La otra opción es MLB.TV, un servicio diferente que transmite todos los juegos de todos los equipos, en vivo. Es genial para los fanáticos más furibundos.

El gran problema con MLB.TV es la restricción local: no puedes ver los juegos de tu equipo local en vivo. En su lugar, estarán disponibles unos 90 minutos después de que finalice el partido. Si eres fanático de los Yankees en el área de Nueva York, por ejemplo, no podrás ver el partido sino hasta el final de su desarrollo.

Los encuentros de otros equipos no están bloqueados en vivo, por lo que MLB.TV es ideal para los fanáticos que quieren seguir a una o más de las 28 o 29 franquicias con sede en otras ciudades.

Transmisión de TV en vivo: Lo mejor para los fanáticos del equipo local

Debido a la restricción de MLB.TV, un servicio de transmisión de TV en vivo es la mejor opción para seguir a tu equipo local.

Muchos servicios contienen la red deportiva regional (RSN), que cuenta con los derechos exclusivos para cada juego de la temporada regular. Y la mayoría dispone de las principales redes nacionales (ESPN, Fox, FS1, MLB Network y TBS), que regularmente televisan partidos de diferentes equipos de la MLB.

Estas son las RSN disponibles en cada servicio:

Equipo Regional Sports Network (RSN) Sling Blue (US$25) YouTube TV (US$40) Fubo TV (US$45) Hulu with Live TV (US$45) PS Vue (US$45) DirecTV Now (US$50) Arizona Diamondbacks Fox Sports Arizona No Sí Sí

Sí Sí Sí Atlanta Braves Fox Sports South Sí Sí Sí Sí Sí Sí Baltimore Orioles MASN No No No No No No Boston Red Sox NESN No Sí Sí No Sí No Chicago Cubs NBC Sports Chicago Sí Sí Sí Sí Sí Sí Chicago White Sox NBC Sports Chicago Sí Sí Sí Sí Sí Sí Cincinnati Reds Fox Sports Ohio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Cleveland Indians SportsTime Ohio Sí Sí Sí Sí Sí No Colorado Rockies AT&T SportsNet Rocky Mountain No No No No No No Detroit Tigers Fox Sports Detroit Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Houston Astros AT&T SportsNet Southwest No No Sí No No No Kansas City Royals Fox Sports Kansas City No Sí Sí No No No Los Angeles Angels Fox Sports West and Prime Ticket Sí Sí Sí Sí Sí Sí Los Angeles Dodgers Spectrum SportsNet LA No No No No No No Miami Marlins Fox Sports Florida Sí Sí Sí Sí Sí Sí Milwaukee Brewers Fox Sports Wisconsin No Sí Sí No Sí Sí Minnesota Twins Fox Sports North Sí Sí Sí Sí Sí Sí

New York Mets SNY No Sí Sí Sí No Sí New York Yankees YES Sí Sí Sí Sí Sí Sí Oakland Athletics NBC Sports California Sí Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Philadelphia Phillies NBC Sports Philadelphia No Sí Sí Sí Sí No Pittsburgh Pirates AT&T SportsNet Pittsburgh No No No No No No San Diego Padres Fox Sports San Diego Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

San Francisco Giants NBC Sports Bay Area Sí

Sí

Sí Sí Sí Sí Seattle Mariners Root Sports Northwest No No No No No No St. Louis Cardinals Fox Sports Midwest Sí Sí Sí Sí Sí Sí Tampa Bay Rays Fox Sports Sun Sí Sí Sí Sí Sí Sí Texas Rangers Fox Sports Southwest Sí Sí Sí No Sí Sí Toronto Blue Jays Sportsnet No No No No No No Washington Nationals MASN No No No No No No

Algunas aclaratorias:

Ninguno de los servicios lleva las RSN para los encuentros de los Orioles de Baltimore, los Rockies de Colorado, los Dodgers de Los Angeles, los Piratas de Pittsburgh, los Marineros de Seattle, los Azulejos de Toronto y los Nacionales de Washington. Para ver a esos equipos, necesitarás cable, satélite o MLB.TV.

Las RSN de Sling TV están disponibles solo para clientes con Sling Blue, que carece de ESPN.

Los clientes de Sling Orange no obtienen ninguna RSN (ni Fox ni FS1), pero pueden ver juegos nacionales en ESPN.

El único servicio con los juegos de los Astros de Houston es FuBo TV. Lamentablemente, este servicio no tiene ESPN.

YouTube TV es el único servicio que lleva la red MLB en su paquete base. Los otros cobran más o no lo la llevan.

¿Cuánto cuestan?

Sling TV

El paquete Orange + Sling Blue de Sling TV, que cuesta US$40 al mes, incluye Fox, FS1, TBS, ESPN y ESPN2, pero no las opciones de MLB Network. Visita el sitio Web de Sling TV para saber si puedes obtener una transmisión en vivo. En muchos mercados, puedes ver contenido a la carta, pero no en vivo desde las redes locales.

Los planes individuales generalmente cuestan US$25 por mes, pero actualmente tienen un descuento de US$15 por mes durante los primeros tres meses. Del mismo modo, el plan Orange + Sling Blue de Sling TV tiene una oferta de US$25 por los primeros tres meses.

PlayStation Vue

El plan tiene un costo de US$45 al mes. Incluye Fox, FS1, TBS, ESPN y ESPN2. Por US$50 al mes obtienes las transmisiones de MLB. Las alineaciones de canales varían según la región, así que comprueba qué redes locales y en vivo obtienes en la página de Planes de PlayStation.

DirecTV Now

El paquete más barato de DirectTV Now cuesta US$50 al mes, no obstante se aplica la advertencia habitual: verifica la alineación de canales en tu área para asegurarte de que puedas ver tus estaciones de TV locales en vivo. El plan básico incluye FOX, FS1, TBS, ESPN y ESPN2. Sin embargo, ni el paquete Plus ni el plan Max de US$70 por mes incluyen la red MLB.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$45 por mes e incluye Fox, FS1, TBS, ESPN y ESPN2, mas no la red de MLB. Para los juegos en Fox, deberás verificar qué canales en vivo ofrece Hulu en su área.

YouTube TV

YouTube TV cuesta US$40 por mes e incluye ESPN, ESPN2, FOX, FS1, MLB Network y TBS. Es la opción más barata si deseas contar con las redes que transmiten los juegos nacionales de béisbol. Revisa los detalles sobre las redes disponibles de YouTube TV aquí.

FuboTV

El servicio de transmisión centrada en los deportes FuboTV incluye una transmisión en vivo de Fox en docenas de mercados junto con FS1 y TBS (pero no ESPN o MLB Network). Cuesta US$40 el primer mes y después de ese tiempo, US$45.

Todas los servicios de transmisión de TV en vivo mencionados anteriormente ofrecen pruebas gratuitas; permiten cancelar en cualquier momento y requieren de una conexión de Internet sólida.

Suscripción a MLB.TV: Lo mejor para juegos fuera de mercado

El servicio de transmisión oficial de Major League Baseball es excelente para seguir a tu equipo favorito si vives fuera de donde juega. Es decir, si soy fanático de los Miami Marlins y vivo en Nueva York.

Aquí están las opciones de precios de MLB.TV 2019: Pague US$119 al año para poder ver todos los juegos de los equipos que no juegan en tu ciudad, en vivo o bajo demanda. Recuerda: tendrás acceso al partido del equipo que representa al lugar donde vives con un retraso de 90 minutos una vez que termine el juego, lo que en Latinoamérica se llama "diferido":

Puedes cancelar US$92 al año para ver solo a tu equipo favorito. Este plan, sin embargo, te impide cambiar de canal si hay un juego sin hits ni carreras en transcurso. Y de nuevo: si vives en la misma zona donde juega el equipo, no podrás verlo.

Ambos planes de MLB.TV también incluyen transmisiones de radio locales, sin restricciones. Es una opción tradicional: escuchar los partidos por radio.

MLB.com At Bat app

At Bat app es el complemento excelente para MLB. TV. Funciona en teléfonos e incluso mejor en tabletas. Si compraste una suscripción a MLB.TV (como se describe anteriormente), puede iniciar sesión en tu cuenta y ver los juegos en vivo en la aplicación.

Hay una opción de suscripción más barata para usar solo con la aplicación móvil, pero está muy limitada con respecto a lo que te permite ver. Cuesta US$20 por año (o US$3 por mes) y te permite escuchar transmisiones de radio locales o de fuera y ver un juego por día durante la temporada. No puedes elegir qué juego deseas, estás obligado a ver el Juego Gratis del Día MLB.TV.

¡Y listo! Estás a tono para escuchar la voz de: ¡Playball!