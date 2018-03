Franco Origlia/Getty Images

La Misa de la Vigilia Pascual, que el Papa Francisco oficiará en el Vaticano la noche del sábado, 31 de marzo, es la celebración litúrgica no sólo de la Semana Santa, sino de todo el calendario católico. Aquí te explicamos cómo poder ver la homilía del Santo Padre Francisco por Internet.

La página Web oficial de la Santa Sede transmitirá en vivo la Misa de la Vigilia Pascual, a partir de las 8:30 p.m. hora de Roma. Esto equivale a las 3:30 p.m. hora del Este de EE.UU. (12:30 p.m. hora del Pacífico en Estados Unidos).

El streaming en vivo de la Santa Misa de la Vigilia Pascual también será transmitido por la cadena Eternal Word Television Network (EWTN, por sus siglas en inglés).

Además, la cadena EWTN transmitirá en vivo online el domingo, 1 de abril (Domingo de Pascua), la Misa de Pascua de Resurrección y la Bendición Urbi et Orbi a partir de las 10 a.m. (hora de Roma), que equivale a las 5 a.m. hora del Este de Estados Unidos (2 a.m. hora del Pacífico de EE.UU.).

Si deseas estar atento a las celebraciones litúrgicas que el Papa Francisco oficiará en la Semana Santa, este es el calendario:

El 25 de marzo comenzarán las celebraciones de Semana Santa con el Domingo de Ramos. Ese día tiene lugar la bendición de ramos en la Plaza de San Pedro y la procesión a las 10 a.m. (hora de Roma), para luego continuar con la Santa Misa.

El 29 de marzo, Jueves Santo, el Papa presidirá la Misa del Crisma a las 9:30 a.m. (hora de Roma) en la Basílica de San Pedro.

El 30 de marzo, Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor será a las 5 p.m. (hora de Roma) en la Basílica Vaticana. El Vía Crucis se realizará a las 9:15 p.m. (hora de Roma) en el Coliseo Romano.

El Sábado Santo, 31 de marzo, la Vigilia Pascual será -- como ya indicamos -- a las 8:30 p.m. (hora de Roma) en la Basílica de San Pedro.

El 1 de abril, Domingo de Pascua, el Papa Francisco presidirá la Misa en la Plaza de San Pedro a las 10 a.m. (hora de Roma), y a las 12 p.m. (hora de Roma) será la Bendición Urbi et Orbi.

El Vaticano posee un canal oficial en YouTube, Vatican News, que transmite en streaming las 24 horas lo que sucede en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Hay la posibilidad de seleccionar la transmisión EWTN de varias partes del mundo; esto es, puedes seleccionar entre los siguientes canales de streaming:

España / Latinoamérica

Canadá

Reino Unido / Irlanda

Asia- Pacífico

África / Asia

Auf Deutsch

Además de los canales de streaming de video por Internet, la cadena EWTN cuenta con tres estaciones de radio online: EWTN Radio, EWTN Radio Plus y EWTN Radio Católica Mundial.

