Este domingo 12 de febrero será el enfrentamiento televisivo entre Adele y Beyoncé para ver quién se lleva más premios durante la ceremonia número 59 de los premios Grammy. Ambas están nominadas a mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor álbum del año. Si te apetece verlas a ellas y al presentador de la gala, James Corden, te contamos cómo seguir la entrega de premios, que se llevará a cabo en el STAPLES Center de Los Ángeles.

Si tienes alguna suscripción

Si vives en Estados Unidos y tienes una suscripción de cable, puedes mirar la ceremonia en la cadena de televisión en abierto CBS, que transmitirá la ceremonia a las 5:00 p.m. hora del Pacífico / 8 p.m. hora del Este estadounidense.

Con el app CBS Full Episodes and Live TV, y si no tienes cable, podrás contratar una suscripción mensual a CBS All Access por US$5.99 con anuncios o US$9.99 sin anuncios y ver la ceremonia también en directo. Ten en cuenta que la opción con anuncios incluye siete días de prueba gratis. CBS All Access es compatible con Apple TV, Roku, iPhone, iPad, Android, Google Chromecast o Fire TV, entre otros.

Ver los Grammy por televisión, pero sin suscripción

Si no te apetece pagar una suscripción mensual a ningún servicio, puedes comprar una antena digital en alta definición. Una vez conectada la antena a tu televisor (asegúrate antes de que éste cumpla con las especificaciones técnicas necesarias) y una vez sintonizadas las diferentes cadenas, podrás ver otros programas retransmitidos por las cadenas de televisión de tipo network o en abierto de Estados Unidos, completamente gratis. Pero ten en cuenta que esto sólo te permitirá ver la programación cuando se emita y no hay opción de consumo a la carta o bajo demanda.

Tendrás que sintonizar CBS antes de la ceremonia de los Grammy para poder verla. No descartes tener que mover la antena de posición para poder obtener una mejor calidad de imagen para una cadena determinada. También podría darse el caso de que una cadena específica no se pudiera sintonizar bien donde vives. Con este enlace puedes ver la cobertura que hay en tu zona.

