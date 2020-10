Cómo ver la Luna azul este 31 de octubre

NASA/Kim Shiflett

En este bizarro año, otro evento raro se avecina. La luna llena de Halloween en 2020 será visible en todo el mundo, en lugar de solo algunas partes del planeta, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Y es que la última luna llena en Halloween visible en todo el mundo ocurrió en 1944, dice el educador de astronomía Jeffrey Hunt, quien ha escrito sobre el evento en su sitio Web When the Curves Line Up. Hubo una luna llena de Halloween visible en algunas localizaciones en 1955.

Aunque la luna llena de Halloween de este año será visible en todas partes del mundo, esto no significa que todos la podrán ver. Quienes viven en Norteamérica y Sudamérica la podrán ver, así como quienes están en India, Europa y gran parte de Asia. Quienes viven en el oeste de Australia la verán, pero no los que viven en las regiones centrales y orientales del país.

Para quienes podrán ver la luna llena este 31 de octubre, Hunt aconseja: "Sal afuera y echa un vistazo". La luna será tan brillante cuando esté en su fase llena que no importa si estás en un lugar con contaminación de luz, la podrás ver, y no necesitarás de equipo caro para apreciarla.

Pero no te sorprendas de que al tomarle una foto, el resultado no se vea igual a lo que veas con tus ojos.

"Cuando se fotografía la luna con un celular, los resultados pueden desilusionar", dice Hunt. "Un accesorio de lente telefoto puede ayudar a que la luna salga más grande. Asegúrate de que el adaptador se ajuste a la marca y modelo del celular. Tampoco sobreexpongas la luna. Ajusta el brillo de la cámara para que se vean las características de la luna y no sean opacadas por su brillo".

Si estás empecinado en tomar una buena foto de la luna de Halloween, tienes tiempo para practicar ya que el 1 de octubre habrá luna llena. Debido a que habrá dos lunas llenas en el mismo mes, la luna llena de Halloween se conoce como Luna azul.

La próxima luna llena de Halloween que se podrá ver en todas partes del mundo ocurrirá en 2039.

Con la colaboración de Redacción de CNET en Español.