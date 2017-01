Cómo ver la toma de posesión de Donald Trump

Foto de The Washington Post/Getty Images

El próximo viernes 20 de enero hacia el mediodía, hora de Washington D.C., Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Abundan los argumentos a favor de boicotear el evento e ignorarlo, pero también a favor de no perder detalle de la ceremonia de inauguración del ex presentador de reality shows y millonario reconvertido en político.

Es posible que todavía no te hayas recuperado del todo del resultado de las elecciones del pasado 8 de noviembre, pero ha llegado el momento de reconocer que no llevamos semanas viviendo en el episodio no oficial de la tercera temporada de Black Mirror, y que esto es real. En caso de que decidas no optar por el boicot --sin que eso disminuya tu capacidad de resistencia-- te contamos cómo ver la toma de posesión del presidente número 45 de Estados Unidos.