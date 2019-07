Copa Mundial Femenina: Cómo ver la final USA-Holanda por TV e Internet en Estados Unidos

Estados Unidos y Holanda jugarán la final de la Copa del Mundo Femenina Francia 2019.

El 2 de julio, la selección de las barras y las estrellas venció 2-1 a Inglaterra y un día después, Holanda hizo lo propio, 1-0, con Suecia, lo que definió el compromiso final.

Desde que empezó este torneo, en 1991, Estados Unidos ha ganado tres veces la Copa y son las actuales defensoras del título. Esta será su quinta experiencia en esta instancia, mientras que para las "tulipanes" es su primera final.

Si bien Holanda es la actual campeona de la Eurocopa 2017, no había llegado antes a una final ni tampoco había quedado en el cuadro de honor en la historia de la competencia.

A continuación te mostramos todos los detalles de los partidos y qué debes hacer para disfrutarlos. Los encuentros están pautados en la hora del Este de Estados Unidos.

Tercer puesto

6 de julio de 2019: Inglaterra vs. Suecia, en el Allianz Riviera, Niza. Hora: 11 a.m. ET.

Final

7 de julio: Estados Unidos vs. Holanda, en el Parc Olympique Lyonnais, Lyon. Hora: 11 a.m. ET.

Así quedaron las semifinales

2 de julio: Inglaterra 1 - Estados Unidos 2 , en el Parc Olympique Lyonnais, Lyon.

- , en el Parc Olympique Lyonnais, Lyon. 3 de julio: Holanda 1 - Suecia 0, en el Parc Olympique Lyonnais, Lyon.

Así quedaron los cuartos de final

27 de junio: Noruega 0 - Inglaterra 3 , en el Stáde Océane.

- , en el Stáde Océane. 28 de junio: Francia 1 - Estados Unidos 2 , en el Parque de los Príncipes.

, en el Parque de los Príncipes. 29 de junio: Italia 0 - Holanda 2 , en Stade du Hainaut.

- , en Stade du Hainaut. 29 de junio: Alemania 1 - Suecia 2, en el Route de Lorient.

Dónde se juega la Copa



La Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019 se realiza en Francia, entre el 7 de junio y el 7 de julio. Es la primera vez que este país alberga la competición.

Estos fueron los estadios designados: Parc Olympique Lyonnais, Stade des Alpes, Stade Océane, Stade de la Mosson, Allianz Riviera, Parc des Princes, Stade Auguste Delaune, Roazhon Park y Stade du Hainaut.

Cómo ver el Mundial por televisión

FOX, FS1, Telemundo y Universo transmiten la Copa del Mundo Femenina en Estados Unidos. Fox lo hace en inglés y Telemundo y Universo en español.

Según se puede leer en su página web. Telemundo y la aplicación de deportes de NBC transmiten incidencias antes y después de los juegos y contenido exclusivo, en formatos cortos.

Además, Comcast anunció que por Xfinity X1 se transmitirá el torneo en 4K en vivo, tanto en inglés como en español, lo que le permitirá a los clientes disfrutar cada jugada en la ultra alta definición.

Según un comunicado enviado a CNET en Español, los clientes de Xfinity "pueden encontrar la acción en cualquier momento y en cualquier lugar con la aplicación Xfinity Stream y el portal. Con Xfinity Stream, los clientes pueden presenciar toda la acción en computadoras y computadoras portátiles, en cualquier lugar del país (Estados Unidos), incluyendo los partidos en vivo de FOX (en mercados selectos), FS1, FS2, Telemundo (en mercados selectos) y Universo, los partidos completos en diferido y los momentos destacados a pedido, las predicciones antes del partido y los análisis después del partido".

Cómo ver el Mundial por Internet

Los partidos se podrán ver por el liveStream de FoxSports.com y la app de Fox Sports, sin embargo debes estar suscrito a un servicio de TV paga. Si ese no es tu caso, puedes ver los juego con una suscripción en Sling TV, YouTube TV, DirecTV Now, Playstation Vue, FuboTV y Hulu With Live TV.

Es importante que revises, antes de cualquier compra, que revises muy bien la oferta de canales de cada opción, porque por ejemplo, el servicio Blue package de Sling TV'(US$25 al mes) ofrece Fox y FS1, pero no Telemundo. El resto de opciones sí contienen los tres canales que transmitirán el campeonato: FOX, Telemundo y Universo.

Si deseas conocer los precios de cada uno de estos servicios, puedes consultarlos haciendo clic aquí.