Copa América: Cómo ver la final entre Brasil y Perú por TV e Internet

La Copa América 2019 ya tiene finalistas: Brasil y Perú. La selección anfitriona y el equipo de Ricardo Gareca definirán el título el próximo 7 de julio.

Brasil respondió a su favoritismo eliminando a la Argentina de Lionel Messi, mientras que Perú sorprendió con una goleada, 3-0, sobre el combinado austral.

Argentina y Chile definirán el tercer lugar el próximo 6 de julio. A continuación te contamos lo que debes hacer para no perderte ninguno de los dos partidos.

Tercer y Cuarto puesto



6 julio: Argentina vs Uruguay. En el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Hora: 3 p.m. ET

Final

7 julio: Brasil vs. Perú. En el Estadio Maracanã de Rio de Janeiro Hora: 4 p.m. ET.

Así quedaron las semifinales



2 julio: Brasil 2 - Argentina0. En el Mineirão Stadium de Belo Horizonte.

3 julio: Chile 0 -Perú 3. En el El Arena do Grêmio.

Así quedaron los cuartos de final

27 junio: Brasil 0 (4) - Paraguay 0 (3). En el Arena do Grêmio de Porto Alegre Clasificó Brasil en penales.

28 de junio: Argentina 2 - Venezuela 0. En el Arena Corinthians in São Paulo.

28 junio: Colombia 0 (4) - Chile (5). En el Maracanã Stadium de Rio de Janeiro. Chile clasificó en penaltis.

29 junio: Uruguay 0 (4) - Perú 0 (5) En el Fonte Nova Arena de Salvador. Perú clasificó en penaltis.

Cómo ver la Copa América por TV

Telemundo tiene los derechos para transmitir, en español, todos los partidos de la Copa América 2019 en Estados Unidos.

Telemundo cuenta con un equipo en estudio y otro en Brasil, liderado por el periodista Miguel Gurwitz y la leyenda del fútbol mexicano Carlos Hermosillo. Según se puede leer en su sitio web, Telemundo Deportes y NBC Sports ofrecen resúmenes exclusivos, reacciones en las redes sociales y contenido original en formato breve durante toda la Copa América 2019.

Según se puede leer en su sitio web, Telemundo Deportes y mediante la aplicación de NBC Sports se podrán ver resúmenes exclusivos, reacciones en las redes sociales y contenido original en formato breve.

Ahora bien, si quieres seguir los partidos minuto a minuto y los encuentros actualizados en inglés, puedes consultar la cobertura especial que hará la casa matriz de CNET en Español, CBS Sports.

Cómo ver la Copa América por Internet

ESPN+ transmite todo el torneo por streaming en inglés. Debes cerciorarte que este servicio esté disponible en el área que vives.

Igualmente, si no tienes cable, con FuboTV se puede seguir la competencia mediante el paquete "Fubo Premier", que tiene un precio de US$19.99 los dos primeros meses y US$39.99 después. También puedes seguir el torneo por la aplicación de FuboTV.

Finalmente, PlayStation Vue es otra opción para ver la Copa América 2019 en Estados Unidos. El aquete más barato cuesta US$40 cada mes y ofrece Telemundo y Fox. Por US$5 adicionales, los consumidores pueden agregar Universo y Fox Sports por el paquete en español. Hasta cinco personas pueden hacer streaming a la vez, y PlayStation Vue te permite ver hasta tres imágenes en una pantalla.

Para usar FuboTV o PlayStation Vue, los usuarios necesitan tener acceso al Internet y dispositivos de streaming como la consola PlayStation 4, la Apple TV, una Amazon Fire, un Roku, una computadora, un celular o una tableta. Luego deben pagar por uno de los paquetes de canales de televisión.

Antecedentes

Chile es el actual campeón, al vencer en la edición que se celebró en su casa, en 2015 y en la edición especial, Centenario 2016, que se disputó en Estados Unidos. Argentina fue el subcampeón en ambos campeonatos.