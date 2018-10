Cómo ver el clásico Barcelona-Real Madrid por TV e Internet

Será un clásico sin Cristiano Ronaldo y sin Lionel Messi, pero clásico al fin.

Barcelona y Real Madrid medirán fuerzas el 28 de octubre en un partido que pone a prueba la capacidad del banquillo de ambos equipos.

El conjunto merengue está sumido en una crisis y su entrenador, Julen Lopetegui, podría decir adiós si el resultado es negativo.

Real Madrid (14 puntos) es séptimo, a cuatro puntos del Barcelona (18 unidades) y ya no cuenta en sus filas con Cristiano, quien se llevó sus goles a la liga italiana y es investigado por una supuesta violación.

El equipo blaugrana es primero en La Liga, pero tampoco ha desarrollado un juego que enamore. Y para colmo, su estrella, Messi, se fracturó el codo el pasado fin de semana ante el Sevilla, por lo que se perderá al menos seis partidos.

En este contexto, veamos cuáles son las mejores opciones para disfrutar del clásico español.

Dónde y a qué hora se juega el Barcelona vs. Real Madrid

El clásico español se jugará en el estadio del Barcelona, el Camp Nou, este domingo, 28 de octubre, a las 10:15 a.m. (hora del Este), 9:15 a.m. (hora del Centro) y 7:15 a.m. (hora del Pacífico).

Cómo ver el clásico en Estados Unidos por TV

El partido podrá verse por la cadena de TV por cable especializada en deportes beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. También por la plataforma beIN SPORTS CONNECT.

beIN Sports está disponible en las dos principales plataformas de televisión por satélite de EE.UU. como DirecTV y Dish Network y la de cable Verizon FiOS.

Cómo ver el amistoso por Internet

La plataforma FuboTV, que transmite más de 30,000 eventos deportivos al año, posee los derechos de transmisión del Barcelona-Real Madrid.

Hay dos paquetes básicos: Fubo, que cuesta US$45 por aproximadamente 75 canales, y Fubo Extra, por US$50 por mes y más de 90 canales.

Sin embargo, debemos aclarar que algunos canales especializados en deportes no están disponibles (ESPN, por ejemplo), por lo que debes revisar tus opciones según la zona en que vives.

Existe una prueba gratuita de Fubo por 7 días.

Una vez que te suscribes, podrás observar en vivo el partido en tu computadora, tableta, teléfono móvil o dispositivo Roku.

Antecedentes

Barcelona buscará su victoria 50 en casa contra los blancos en Liga. En toda la historia de los clásicos, en territorio azulgrana los locales han conseguido un total de 49 victorias, 19 empates y sólo han perdido en 20 ocasiones del total de 88 encuentros jugados.

En los últimos tres partidos en casa, ante el equipo merengue, suma dos empates y una derrota.

En total, sólo por Liga, Real Madrid ha ganado 72 partidos, Barcelona 70 y han empatado 34 veces. Los blancos dominan en goles: 286 por 282.

A continuación, los resultados en las últimas 10 campañas (primer equipo es local).