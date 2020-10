Cómo ver hoy el debate entre Kamala Harris y Mike Pence por TV e Internet

El debate vicepresidencial del miércoles 7 de octubre podría ser el último debate de este ciclo electoral. El presidente Donald Trump dio positivo por COVID-19 después del primer debate presidencial la semana pasada, lo que ha puesto ya en duda el calendario restante de los debates presidenciales. Los dos debates presidenciales previstos para finales de octubre bien podrían cancelarse a menos que Trump se recupere rápidamente del virus. Sin embargo, el debate vicepresidencial de esta semana sigue en pie, a pesar de la exposición del vicepresidente Mike Pence a una Casa Blanca en la que varios miembros del personal dieron positivo.

El debate vicepresidencial entre Pence y la senadora Kamala Harris está programado para el miércoles 7 de octubre a las 9 p.m. hora del Este de EE.UU. (6 p.m. hora del Pacífico) en la Universidad de Utah, en Salt Lake City.

El debate tendrá una duración de 90 minutos y comprenderá nueve segmentos de 10 minutos sin cortes comerciales. Susan Page, jefa de la oficina de Washington de USA Today, lo moderará. Pence y Harris se sentarán para el debate y se ubicarán a 12 pies de distancia. Los temas de debate podrían incluir la pandemia de coronavirus que ha infectado a 7.4 millones de estadounidenses; los disturbios raciales; una economía en apuros y la Corte Suprema, un tema que ha aumentado en urgencia tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg y la nominación de Amy Coney Barrett para ocupar el cargo.

El debate entre Mike Pence y Kamala Harris se transmitirá en vivo en todas las cadenas principales y canales de noticias por cable, incluidos ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News, MSNBC y C-SPAN. También lo puedes ver en español en Univisión y Telemundo o hacer streaming en vivo desde YouTube via CBS News y otros servicios como C-SPAN. (Nota del editor: CBS News es propiedad de ViacomCBS, que también publica CNET en Español). El debate también se transmitirá en vivo en el hub de elecciones de Twitter usando la pestaña Explore.

Univision y Telemundo, las mayores cadenas en español en EE.UU. transmitirán todos los debates en vivo, incluyendo el debate entre Pence y Harris el miércoles 7 de octubre desde Utah.

Univision Noticias ha anunciado ya su cobertura especial del debate vicepresidencial de 2020: "Harris vs. Pence" se transmitirá en vivo el miércoles 7 de octubre de 2020 de 8:55 p.m. a 11 p.m. (hora del Este de Estados Unidos).

Univision Noticias transmitirá y difundirá por internet el debate vicepresidencial con traducción simultánea al español; la cobertura especial por televisión será moderada por los presentadores de Univision Noticias Ilia Calderón y Jorge Ramos, quienes serán acompañados por expertos en política, incluyendo los analistas Luis Miranda Jr. y Jesús Marquez, y Rosario Marín, extesorera de EE.UU. durante la administración de George W. Bush.

La presentadora de Univision Noticias Patricia Janiot estará a cargo de transmitir a los televidentes la verificación de datos minuto a minuto de las declaraciones de los candidatos, que serán verificadas en tiempo real por el equipo de Univision que administra 'elDetector', la plataforma de verificación de datos de Univision. La audiencia también podrá interactuar directamente con el bot FactCHAT a través de un chat de WhatsApp y consultar las declaraciones y datos que más les interesan durante el debate.

El corresponsal de Univision, Pedro Rojas, informará desde la Universidad de Utah en Salt Lake City, Utah, donde se llevará a cabo el debate el miércoles.

Además, UnivisionNoticias.com tendrá una edición especial previa al debate de "Politiqueando" con Carlos Chirinos, editor de política de Univision, entre las 8:30 p.m. hasta las 8:55 p.m. hora del Este de EE.UU. UnivisionNoticias.com también tendrá un blog en vivo, contenido especial en su sitio de política Destino 2020 y verificación de datos en 'elDetector'.

Telemundo también transmitirá los debates en vivo —con traducción simultánea al español— y los acompañará con especiales noticiosos en horario estelar. Un programa especial esa noche estará a cargo de los presentadores José Díaz-Balart y Felicidad Aveleyra, quienes estarán acompañados por Julio Vaqueiro.

La cobertura de Telemundo incluirá un especial posterior al debate, que incluirá la participación de un grupo de analistas políticos y, al igual que Univisión, habrá verificación de datos en vivo a través de T Verifica, una herramienta de Noticias Telemundo.

Telemundo también dice que ofrecerá contenidos exclusivos para sus plataformas digitales, incluyendo su nuevo app móvil; así como las páginas en YouTube, Facebook y Twitter de Noticias Telemundo y Telemundo en el asistente digital de Amazon, Alexa.

Si vives en México y tienes suscripción a televisión de paga, podrás ver el debate vicepresidencial en las cadenas CNNI, Fox News y BBC World. Noticieros Televisa lo transmitirá por Facebook.

Si no tienes cable o satélite, puedes conectarte también vía YouTube y verlo en directo en C-SPAN, aunque estará disponible en inglés.

Si no tienes cable o satélite o prefieres verlo en la Web, puedes conectarte también vía YouTube y verlo en directo en el canal de YouTube de C-SPAN, aunque estará disponible en inglés.

Habrá tres debates presidenciales entre Trump y Biden y un debate entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris durante las próximas cuatro semanas.

En años anteriores, dos o tres personas compartieron funciones moderando los debates. Debido a la pandemia de coronavirus en curso, habrá un solo moderador en cada debate para reducir el número de personas en la sala.

Si no tienes una suscripción de televisión por cable o satélite, puedes ver el debate con un servicio de streaming de televisión en vivo. Todos los servicios enumerados a continuación incluyen las principales cadenas y canales de noticias por cable. Si deseas ver el debate en una red local en particular, puedes verificar si cada servicio lo lleva en tu área usando los enlaces a continuación.

Si vives en un área con buena recepción, puedes ver el debate en ABC, CBS, Fox o NBC de forma gratuita en los canales de transmisión por aire simplemente conectando una antena interior asequible (hay unas que cuestan menos de US$30) a casi cualquier televisor.

Sigue toda nuestra cobertura de las Elecciones de 2020 en Estados Unidos.

Hulu con Live TV cuesta US$55 al mes e incluye las cuatro principales cadenas: ABC, CBS, Fox y NBC, junto con populares canales de noticias por cable, incluidos CNN, Fox News y MSNBC. Haz clic en el vínculo "Ver canales en su área" en su página de bienvenida para ver qué canales se ofrecen en tu código postal. Lee más sobre Hulu with Live TV .

El paquete básico Plus de $ 55 al mes de AT&T Now incluye las cuatro cadenas principales: ABC, CBS, Fox y NBC, junto con canales populares de noticias por cable, incluidos CNN, Fox News y MSNBC. Puedes usar su herramienta de búsqueda de canales para ver cuáles están disponibles donde vives. Lee más sobre AT&T TV Now.