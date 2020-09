Debate 2020: Cómo ver Trump vs. Biden en vivo el 29 de septiembre

Están programados tres debates presidenciales y un debate vicepresidencial antes del día de las elecciones del 3 de noviembre . El primer debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden está programado para el martes 29 de septiembre a partir de las 9 pm hora del Este de EE.UU. y hasta las 10:30 p.m. (6 p.m. a 7:30 p.m. hora del Pacífico) en Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio.

El debate tendrá una duración de 90 minutos y comprenderá seis segmentos de 15 minutos sin cortes comerciales. El periodista Chris Wallace de Fox News moderará. Los temas de debate se anunciarán antes del evento, pero debería haber mucho que discutir, desde la pandemia de coronavirus e incendios forestales que asolan el país hasta disturbios raciales, una economía en apuros y una vacante repentina en la Corte Suprema después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

El debate se transmitirá en vivo en todas las cadenas principales y canales de noticias por cable, incluidos ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News, MSNBC y C-SPAN. También lo puedes ver en español en Univisión y Telemundo o hacer streaming en vivo desde YouTube.

Univision transmitirá en vivo todos los debates presidenciales con traducción simultánea al español. Se transmitirán en vivo como parte de la cobertura electoral especial e incluirán un análisis previo y posterior al debate por parte de presentadores de Univision Noticias, periodistas y un panel de expertos. El debate también se transmitirá en vivo en UnivisionNoticias.com y en las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube de Univision Noticias. Además, Univision tendrá un blog en vivo y verificará el debate a través de elDetector, su plataforma relanzada de verificación de hechos y a través de su coalición con FactCHAT, la Primera Coalición de Verificadores de Datos de EE. UU. organizada por International Factchecking Network y con el apoyo de WhatsApp.

Habrá tres debates presidenciales entre Trump y Biden y un debate entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris durante las próximas cuatro semanas.

En años anteriores, dos o tres personas compartieron funciones de moderador de los debates. Debido a la pandemia de coronavirus en curso, habrá un solo moderador en cada debate para reducir el número de personas en la sala.

Si no tienes una suscripción de televisión por cable o satélite, puedes ver el debate con un servicio de streaming de televisión en vivo. Todos los servicios enumerados a continuación incluyen las principales cadenas y canales de noticias por cable. Si deseas ver el debate en una red local en particular, puedes verificar si cada servicio lo lleva en tu área usando los enlaces a continuación.

Si vives en un área con buena recepción, puedes ver el debate en ABC, CBS, Fox o NBC de forma gratuita en los canales de transmisión por aire simplemente conectando una antena interior asequible (hay unas que cuestan menos de US$30) a casi cualquier televisor.

Hulu con Live TV cuesta US$55 al mes e incluye las cuatro principales cadenas: ABC, CBS, Fox y NBC, junto con populares canales de noticias por cable, incluidos CNN, Fox News y MSNBC. Haz clic en el vínculo "Ver canales en su área" en su página de bienvenida para ver qué canales se ofrecen en tu código postal. Lee más sobre Hulu with Live TV .

El paquete básico Plus de $ 55 al mes de AT&T Now incluye las cuatro cadenas principales: ABC, CBS, Fox y NBC, junto con canales populares de noticias por cable, incluidos CNN, Fox News y MSNBC. Puedes usar su herramienta de búsqueda de canales para ver cuáles están disponibles donde vives. Lee más sobre AT&T TV Now.