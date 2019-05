Cómo ver la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Valencia en Estados Unidos

Barcelona quiere un doblete este y olvidar su traumático paso por Inglaterra en la Liga de Campeones. Valencia va por el único título posible. ¿Quién cumplirá el objetivo? Lo sabremos este sábado 25 de mayo cuando se juegue la final de la Copa del Rey.

Después de la traumática eliminación en la Liga de Campeones, tras perder una ventaja de tres goles y caer 4-0 ante el Liverpool, el Barcelona podría terminar la temporada de mejor forma, tras haberse coronado en la Liga y sumar la Copa del Rey, lo que le daría el llamado doblete en el torneo español.

Para Valencia la historia es diferente. Si bien logró colarse entre los cinco primeros de la temporada 2018-2019, lo que le da lo posibilidad de disputar la Champions la temporada próxima, este es el único título que podría ganar, tras caer en la semifinal de la Europa League frente al Arsenal.

La final de la Copa del Rey se juega el próximo sábado, 25 de mayo, en el estadio Villamarín, ubicado en Sevilla, la casa del Real Betis. El choque se llevará a cabo a las 3:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos.

ESPN Deportes es el único canal que tiene los derechos para transmitir la Copa del Rey en Estados Unidos por televisión.

En el caso del streaming, Fubo TV (US$45 mensuales) y WatchESPN transmiten el torneo. Debes revisar que los partidos estén programados y que dispongas de este servicio para utilizarlo.

Barcelona ha ganado las últimos cuatro ediciones, de manera consecutiva, la última tras vencer 5-0 al Sevilla.

