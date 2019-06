Cómo ver la Copa América por TV e Internet en Estados Unidos

Este año no tenemos Mundial, pero sí habrá Copa América, la número 45, en el país más futbolero del mundo: ¡Brasil!

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela más Qatar y Japón, como invitados, disputarán la XLVI edición de este torneo, que organiza la Conmebol.

Lionel Messi, después de fracasar con Argentina en el Mundial pero liderar al Barcelona en Champions League y el torneo español, tendrá una nueva oportunidad para ajustar cuentas con los fanáticos de la Albiceleste. James Rodríguez, Neymar, Luis Suárez y Edinson Cavani serán los otros jugadores a seguir.

Cuándo y dónde se juega la Copa América

La Copa América se realizará del 14 de junio al 7 de julio de 2019 en Brasil.

El calendario es el siguiente (hora del Este en Estados Unidos).

Grupo A



Bolivia Brasil Perú Venezuela

Partidos:



Brasil vs. Bolivia . El 14 junio en el Estadio Morumbi de São Paulo. Hora: 8:30 p.m. ET

. El 14 junio en el Estadio Morumbi de São Paulo. Hora: 8:30 p.m. ET Venezuela vs. Perú . El 15 junio en el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Hora: 3 p.m. ET

. El 15 junio en el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Hora: 3 p.m. ET Bolivia vs. Perú. El 18 junio en Estadio Maracanã de Rio de Janeiro. Hora: 5:30 p.m. ET

El 18 junio en Estadio Maracanã de Rio de Janeiro. Hora: 5:30 p.m. ET Brasil vs. Venezuela .El 18 de junio en el Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 8:30 p.m. ET

.El 18 de junio en el Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 8:30 p.m. ET Bolivia vs Venezuela . El 22 junio en el Mineirão Stadium in Belo Horizonte Hora: 3 p.m. ET

. El 22 junio en el Mineirão Stadium in Belo Horizonte Hora: 3 p.m. ET Brasil vs. Perú. El 22 de junio en el Arena Corinthians in São Paulo. Hora: 3 p.m. ET

Grupo B

Argentina Colombia Paraguay Catar

Partidos:

Argentina vs. Colombia . El 15 junio en Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 6 p.m. ET

. El 15 junio en Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 6 p.m. ET Paraguay vs. Catar . El 16 junio en el Estadio Maracanã de Rio de Janeiro. Hora: 3 p.m. ET

. El 16 junio en el Estadio Maracanã de Rio de Janeiro. Hora: 3 p.m. ET Colombia vs. Catar . El 19 junio en el Estadio Morumbi de São Paulo. Hora: 5:30 p.m. ET

. El 19 junio en el Estadio Morumbi de São Paulo. Hora: 5:30 p.m. ET Argentina vs. Paraguay . El 19 de junio en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. Hora: 8:30 p.m. ET

. El 19 de junio en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. Hora: 8:30 p.m. ET Catar vs. Argentina . El 23 junio en el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Hora: 3 p.m. ET

. El 23 junio en el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Hora: 3 p.m. ET Colombia vs. Paraguay. El 23 de junio en el Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 3 p.m. ET

Grupo C

Chile Ecuador Japón Uruguay

Partidos:

Uruguay vs. Ecuador . El 16 junio en el Mineirão de Belo Horizonte. Hora: 6 p.m. ET

. El 16 junio en el Mineirão de Belo Horizonte. Hora: 6 p.m. ET Japón vs. Chile . El 17 de junio en el Estadio Morumbi de São Paulo. Hora: 7 p.m. ET

. El 17 de junio en el Estadio Morumbi de São Paulo. Hora: 7 p.m. ET Uruguay vs. Japón . El 20 de junio en el Arena do Grêmio in Porto Alegre. Hora: 7 p.m. ET

. El 20 de junio en el Arena do Grêmio in Porto Alegre. Hora: 7 p.m. ET Ecuador vs. Chile . El 21 junio en Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 7 p.m. ET

. El 21 junio en Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 7 p.m. ET Ecuador vs. Japón . El 24 junio en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Hora: 7 p.m. ET

. El 24 junio en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Hora: 7 p.m. ET Chile vs. Uruguay. El 24 de junio en el Estadio Maracanã de Rio de Janeiro. Hora: 7 p.m. ET

+ Se clasifican a cuartos los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

Cuartos de final

27 junio: 1ºA vs 3ºB o 3ºC. En el Arena do Grêmio de Porto Alegre Hora: 8:30 p.m. ET

28 junio: 1ºB vs 2ºC. En el Maracanã Stadium in Rio de Janeiro. Hora: 3 p.m. ET

28 de junio: 2ºA vs 2ºB. En el Arena Corinthians in São Paulo. Hora: 7 p.m. ET

29 junio: 1ºC vs 3ºA o 3ºB. En el Fonte Nova Arena de Salvador. Hora: 3 p.m. ET

Semifinales

2 julio: Ganador primer 1/4 vs Ganador tercer. En el Mineirão Stadium in Belo Horizonte. Hora: 8:30 p.m. ET

3 julio: Ganador segundo 1/4 vs Ganador cuarto. Hora: 8:30 p.m. ET

Tercer y Cuarto puesto

6 julio: Perdedores de semifinales. En el Arena do Grêmio in Porto Alegre. Hora: 3 p.m. ET

Final

7 julio: Ganadores de semifinales. En el Estadio Maracanã de Rio de Janeiro Hora: 4 p.m. ET

Cómo ver la Copa América por TV

Si quieres seguir los partidos minuto a minuto y los encuentros actualizados en inglés, puedes visitar a la casa matriz de CNET en Español, CBS Sports, haciendo clic aquí.

En cuanto a las imágenes, Telemundo transmitirá los partidos de la Copa América 2019 en Estados Unidos.

Según se puede leer en su sitio web, Telemundo Deportes y mediante la aplicación de NBC Sports se podrán ver resúmenes exclusivos, reacciones en las redes sociales y contenido original en formato breve.

Cómo ver la Copa América por Internet

ESPN+ transmitirá los partidos por streaming. Por FuboTV también se puede seguir el torneo mediante el paquete "Fubo Premier", que tiene un precio de US$19.99 los dos primeros meses y US$39.99 después. También puedes seguir el torneo por la aplicaciones de FuboTV.

Antecedentes

Chile es el actual campeón, al vencer en la edición que se celebró en su casa, en 2015 y en la edición especial, Centenario 2016, que se disputó en Estados Unidos. Argentina fue el subcampeón en ambos campeonatos.