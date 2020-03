Cómo ver el concierto de Fito Páez y otros shows en redes sociales

View this post on Instagram

Juste comme ça, vers 18 heures, parce que c’est assez joli de se donner un rendez-vous ensemble chaque jour pour tromper l’ennui. Concepts douteux et invités mystère sont à prévoir dans les jours qui viennent. Courage et prenez soin de vous #ensembleàlamaison ‪Let’s meet everyday around 6pm CET on my Instagram. I’ll find a way to deal with the ENNUI. Guests and weird concepts included‬. Today : @bastien__d @_melissambre_ @vincent.taurelle