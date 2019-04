Facebook y Google comparecerán ante el Congreso de Estados Unidos —otra vez

Getty Images

En los últimos años, los servicios administrados por Facebook, Google y otros gigantes de la tecnología se han convertido en el hogar de extremistas cada vez más vocales —y violentos. Ahora, el Congreso estadounidense quiere entender lo que están haciendo estas compañías al respecto.

El martes 9 de abril, Facebook y Google enviarán a sus respectivos representantes para discutir este tema ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en Washington, D.C. A la audiencia asistirán Neil Potts, quien supervisa el equipo de políticas de contenido de Facebook, y Alexandria Walden, asesora de libertad de expresión y derechos humanos en Google.

La audiencia fue agendada a raíz de la masacre en Christchurch, en Nueva Zelanda, donde un terrorista atacó dos mezquitas y mató a 50 personas. Lo que hizo del ataque algo más impactante fue que el asesino transmitió en vivo la masacre usando Facebook, con lo que la gente pudo descargar copias y difundirlas en Internet. La difusión del video y la aparente incapacidad de Facebook, Google y Twitter para detenerlo, suscitaron preguntas y dudas sobre qué hacen estas compañías para evitar que este tipo de incidentes se propaguen en sus servicios.

Por su parte, Facebook dijo a fines de marzo que va a prohibir el contenido nacionalista y separatista blanco de su servicio después de consultar a grupos de derechos civiles. Tanto Facebook como Google dicen que han contratado a miles de personas para responder al mal comportamiento de sus servicios. Las compañías también dicen que han desarrollado herramientas de inteligencia artificial para identificar más fácilmente este tipo de publicaciones antes de que se difundan.

Aquí están los detalles de la audiencia del martes:

Cuándo

Martes 9 de abril a las 7 a.m. PT/10 a.m. ET.

Dónde

Se emitirá en vivo vía streaming en la página en YouTube del comité en este enlace.

La sesión se llevará a cabo en la habitación 2141 en el edificio Rayburn House Office Building en Washington, DC.

Lo que esperamos

Facebook y Google han intensificado su debate público sobre el nacionalismo blanco en sus servicios y probablemente ofrecerán datos similares a los que han hecho públicos anteriormente.

Facebook, en particular, también ha comenzado a abogar públicamente por una mayor regulación de la industria tecnológica, luego de un artículo de opinión que el CEO Mark Zuckerberg escribió para el Washington Post el mes pasado.

