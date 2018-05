Cómo ver la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle por Internet

El hijo menor de la princesa Diana, Harry, está rompiendo con las tradiciones al casarse con Meghan Markel, una actriz estadounidense de madre afroamericana y padre anglo, y divorciada.

La boca del príncipe de 33 años con la ex actriz de Suits de 36 años, se llevará a cabo este sábado, 19 de mayo y tendrá lugar en la Capilla de San Jorge en el Palacio de Windsor y dará inicio al mediodía hora de Gran Bretaña. Eso significa que los curiosos y fanáticos de la familia real en el continente americano tendrán que madrugar (7 a.m. hora del Este de Estados Unidos/4 a.m. hora del Pacífico) para ser testigos de la unión.

Cómo ver la boda por Internet

Univisión y Telemundo planean cubrir la boda real desde Londres.

Telemundo, por su parte, tendrá una cobertura de las celebraciones liderada por María Celeste Arrarás, con corresponsales en el Reino Unido y en la ciudad mexicana de Rosarito, Baja California, donde vive el padre de Meghan Markle, Tom Markle, según un reportaje de Los Angeles Times.

El canal PBS transmitirá el evento en vivo a través de su canal en YouTube. Puedes hacer clic en este enlace o ver el video incrustado abajo.

CBS, la empresa matriz de CNET y CNET en Español, también transmitirá en vivo la boda. Lo puedes ver en su canal en YouTube o en el video incrustado abajo.

También podrás ver la transmisión de la boda real desde los sitios Web y los apps de los canales que estarán cubriendo el evento. Puedes ver la boda en vivo y gratis sin necesitar de autenticación de CBS, ABC y NBC. Pero, tendrás que demostrar que eres un suscriptor si prefieres ver la cobertura de BBC America y HBO.

La boda real por YouTube

Además de transmitirse en casi cualquier canal de televisión y sitio noticioso en Internet, podrás hacer streaming en vivo de las nupcias entre el Príncipe Harry y Meghan Markle desde YouTube. Los espectadores alrededor del mundo podrán ver la transmisión en vivo de la más reciente boda real británica a través del canal en YouTube de la familia real, a partir de las 12 p.m. hora de Gran Bretaña, 7 a.m. hora del Este de Estados Unidos o 4 a.m. hora del Pacífico.

La transmisión seguirá la procesión nupcial, la ceremonia de bodas en el Castillo de Windsor y otros eventos. Después, se mostrará de nuevo el video para que no te pierdas del acontecimiento no importa tu ubicación o huso horario.