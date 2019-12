David Clare / First Light Photography

Toda gran ciudad con muchos habitantes suele organizar festejos para que la gente reciba el año nuevo reunida en un lugar público. Pero, sin duda, son pocas las ciudades que han ganado fama mundial por este tipo de fiestas multitudinarias.

Es el caso claro de Nueva York y su famosa celebración en Times Square; o de Sidney, en Australia, con sus fuegos pirotécnicos sobre el puente de la bahía, por ejemplo.

Ya que la mayoría no puede darse una escapadita a Nueva York, Madrid, París o Sidney para despedir el 2019, aquí te damos las coordenadas para ver todas estas fiestas por Internet, como si estuvieras allí.

Si deseas ver cómo reciben el Año Nuevo en Nueva York, Times Square cuenta con su propia página Web oficial, desde la que se transmite una señal en Livestream de la bajada de la famosa bola de Times Square, que marca los últimos minutos del año. La transmisión en vivo se inicia a las 11 p.m. hora del Este de Estados Unidos (8 p.m. PT).

Livestream

Además, timesquareball.net muestra un reloj que marca la cuenta regresiva para que descienda la bola de Times Square. Esta página Web explica también la historia de esta tradición y permite ver en streaming en vivo los festejos de la llegada del Año Nuevo.

Sidney, en Australia, es uno de los destinos más famosos para recibir el Año Nuevo en el mundo. Esto responde a que, gracias a su ubicación geográfica, es la primera gran ciudad del planeta en la que los relojes dan las 12 campanadas y llega el 1 de enero.

La metrópolis australiana cuenta con uno de los despliegues de fuegos pirotécnicos más grandes del mundo, el primero de los cuales se inicia a las 9 p.m. hora local (que corresponde a las 5 a.m. hora del Esta de Estados Unidos y 2 a.m. PT) y el segundo a la medianoche (8 a.m. hora del Este de Estados Unidos/5 a.m. PT), teniendo como escenario el emblemático puente de la bahía y la imponente e icónica Casa de la Ópera. Más de un millón de personas asisten al show de luces en la ciudad.

Los festejos de Sidney cuentan con su página Web oficial, Sydney New Year's Eve, que permite ver en vivo por streaming la cuenta regresiva y de la fiesta en la bahía. La página de Facebook y el canal de YouTube de la cadena australiana ABC también transmitirán un streaming del evento.

Otro sitio emblemático para recibir el Año Nuevo es la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. Esta fiesta se llama Réveillon, y asisten alrededor de 1 millón de personas para contemplar el show de pirotecnia: casi 25 toneladas de fuegos artificiales lanzados desde balsas cercanas a la playa. La página Web EarthCam tiene un streaming en vivo de Copacabana.

El reloj de Puerta del Sol, en Madrid, España, es el epicentro de quienes se reúnen para esperar las 12 campanadas que anuncian la llegada del Año Nuevo. La página Web Skyline Webcams hará streaming en vivo de la cuenta regresiva de la Nochevieja. Televisión Española (TVE) también permite hacer streaming en vivo de su programa del Año Nuevo en Puerta del Sol, que volverá a tener como animadores a Anne Igartiburu y Roberto Leal.

París, Francia, concentra en la Torre Eiffel a quienes esperan la llegada del nuevo año. La Torre Eiffel dispone un gran show de luces y un gran despliegue de fuegos pirotécnicos. En la capital francesa también existe la tradición de pasar la Nochevieja en Champs-Élysées, en una gran fiesta callejera. Hay dos páginas Web que harán streaming de la festividad, en EarthTV.com, que hace una transmisión en vivo de la Torre Eiffel vista desde el Hotel Península; y EarthCam, con una cámara apostada en dirección a la propia torre.

En Berlín, la capital alemana, el sitio tradicional para pasar la Nochevieja es la Puerta de Brandenburgo, con su espectáculo de fuegos de artificio a la medianoche. Hay varias cámaras distribuidas por toda la ciudad, que transmitirán en streaming la celebración mediante la página Web My German City.