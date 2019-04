Cómo ver la final de 'Pequeños Gigantes' por TV e Internet en Estados Unidos

Pequeños Gigantes: USA es un reality show protagonizado por niños con edades entre los 5 y los 13 años, que se ha convertido en todo un fenómeno televisivo en diferentes partes del mundo.

El 24 de marzo comenzó la cuarta temporada del programa con un jurado integrado por famosos como la actriz Verónica Castro (La Casa de Las Flores), el cantante y compositor Miguel Bosé, la intérprete Karol Sevilla (Luna Valente, en el programa de Disney) y el cantante y actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano. El show es presentado por Galilea Montijo.

Este año, la competencia reunió a seis equipos, integrados por cinco niños de entre 4 y 13 años. El menor es el capitán del equipo, que también cuenta con un cantante, una pareja de baile y un "quinto elementito", "dotado de extraordinarias capacidades físicas", según la descripción original del show.

En la página web del programa se explica el desarrollo del reality: "Pequeños Gigantes 2019 se desarrollará en 10 galas", en las que los miembros de cada equipo o "escuadrón", como le dicen en el show, compiten por renglones como carisma, baile, canto y destreza. Los jueces puntuarán del 0 al 10 cada presentación.

Cada tres semanas, los equipos que obtengan las calificaciones más bajas serán advertidos y se someterán a la votación del público; los tres mejores llegarán a la final, en la que uno se coronará como el escuadrón ganador.

La primera edición de Pequeños Gigantes se realizó entre el 27 de marzo y 24 de julio del 2011. Fueron 17 episodios con una duración promedio de 150 minutos y fue emitida por Televisa. El formato ha sido copiado en diferentes países de América y Europa. En Estados Unidos se estrenó en 2017, bajo el nombre Pequeños Gigantes: USA y lo transmite la cadena Univision.

¿Cuándo y a qué hora es la final?

Según un correo electrónico enviado a CNET en Español por el departamento de prensa de Pequeños Gigantes: USA, no hay una fecha exacta para la celebración de la final, aunque estaba pautada inicialmente para el 22 de mayo. "Aún no hay fecha de finalización debido a los juegos de la Liga MX", dice el comunicado.

Por lo tanto, debes estar atento a la programación de Univision. Una vez que se conozca la fecha exacta, actualizaremos esta nota.

En cuanto a la hora, el programa se transmite en Estados Unidos a las 8:00 p,m. hora del Este.

¿Cómo ver la final en Estados Unidos?

Univision tiene los derechos para la transmisión del programa Pequeños Gigantes. Por lo que debes revisar que tengas este canal disponible en tu servicio de cable.

Univision está incluido en los paquetes de FuboTV. El primero es "Fubo Premier", que tiene un precio de US$19.99 los dos primeros meses y $39.99 después y "Fubo Latino", que cuesta $14.99 por mes. Ambos vienen con pruebas gratuitas, de un mes.

Otra opción es DirecTV Now. Univision está incluido en los cuatro paquetes de canal base de DirecTV Now, que van desde US$35 hasta $70 por mes. También cuentan con una prueba gratis de un mes.

Si no cuentas con servicio de cable, tienes la posibilidad de ver el show por la plataforma digital de Univision: Univision Now, en iOS o Android. Univision Now tiene un costo de US$7.99, pero puedes aprovechar el periodo de 7 días gratis para ver el programa y probar el servicio.

Finalmente, las aplicaciones de FuboTV y DirecTV Now permiten ver el show en cualquier computadora o dispositivo inteligente.