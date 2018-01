Google Arts and Culture app

Si el tomar selfies y ver la misma cara siempre te tiene aburrido, Google ha salido con otra monería.

Una nueva actualización de la aplicación Google Arts & Culture te permitirá saber a qué protagonista de una pieza de arte te pareces.

El app, que está disponible en Android e iOS desde 2016 para mostrar obras de arte y la vida de artistas de todo el mundo, recibe esta actualización para ser más divertido y hacerte "partícipe" del arte.

Usarlo es muy fácil:

Si no tienes el app, descárgalo para Android o iOS.



Abre el app, y desliza hasta encontrar el juego que te deja emparejar tu foto con una obra de arte.



Verás una leyenda que dice, "¿Tu retrato está en algún museo? Tómate una selfie compárala con miles de obras de arte y descubre si alguna se parece a ti". Dale un toque a Comenzar.



Se te pedirá que accedas que Google tenga acceso a tu cámara.



De allí, tómate una selfie, espera unos segundos y listo. Verás el resultado: tu selfie junto al retrato que el app piensa se parece a ti.



Advertencia: Algunos resultados no te alegrarán. A algunas usuarias se las ha emparejado con pinturas de hombres no tan bien parecidos, e incluso con bigotes.

También, esta actualización no está disponible para todas las regiones, por lo que si no ves el juego es porque no está disponible.

Además, no puedes subir la mejor foto que se te haya tomado. Tienes que tomarte una selfie con el app y cruzar los dedos...