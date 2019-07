¿Cómo usar Find My o Dónde está en iOS 13?

César Salza / CNET

Si te preguntas cómo encontrar tus AirPods perdidos, un iPhone o hasta una computadora Mac, iOS 13 tiene la respuesta con una nueva función que unifica los esfuerzos anteriores de la compañía. Dónde está o Find My unifica Find My iPhone y Find My Friends en un solo app, y al mismo tiempo agrega nueva tecnología para permitir encontrar tu dispositivo usando otros equipos de otros usuarios.

Una de las principales novedades justamente es que ahora en una sola pantalla encontrarás una pestaña llamada "Personas" y otra llamada "Dispositivos". En la primera pestaña encontrarás la posibilidad de compartir tu ubicación de tres formas:

Compartir por 1 hora

Compartir el resto del día

Compartir indefinidamente

En un mapa podrás ver la localización de tus amigos y familiares representada con la primera letra de su nombre, aunque una vez que tus amigos configuren una fotografía en su perfil de iCloud comenzarás a ver sus caras como en la misma herramienta dentro de WhatsApp.

Podrás compartir también la ubicación desde el app de Mensajes y verla directamente en Find My o Dónde está.

El segundo apartado que encontramos es el dispositivo, y aquí tenemos varias novedades. Si bien es cierto que podrás continuar viendo en un mapa todos tus equipos, las tarjetas de actividad se han rediseñado, por lo cual ahora verás con más claridad lo que puedes hacer en cada caso.

Por ejemplo, puedes ver la batería del dispositivo, reproducir sonido, obtener direcciones, enviar notificaciones o marcar como perdido, y activar un número de teléfono de contacto y un mensaje.

Cómo encontrar un dispositivo perdido en iOS 13

Si has perdido uno de tus dispositivos, existe una nueva tecnología para ayudarte a encontrarlo. Y es que todos los dispositivos que tengan iOS 13, iPadOS o macOS Catalina ahora tendrán la posibilidad de encontrar otros equipos extraviados o robados que se encuentren cerca de ellos, aunque estén apagados.

Nosotros hemos probado la versión beta de iOS 13, pero no hemos podido utilizar la función. Apple dijo que esta utilidad estará disponible cuando más usuarios tengan instalado el sistema operativo en otoño. Nosotros hemos intentado probarlo, pero podría no haber suficientes dispositivos alrededor para encontrar nuestro iPad que marcamos como perdido.

