Cómo usar el nuevo app de Instagram IGTV

Instagram

IGTV es la nueva aplicación de Instagram en la que podrás ver videos verticales de larga duración. Este app está especialmente diseñado para móviles y lo que busca Instagram, es que el usuario no tenga la necesidad de voltear su teléfono para disfrutar el contenido que le gusta. La interfaz es bastante sencilla y el contenido dependerá de tus preferencias y búsquedas.

Si ya quieres empezar a ver videos en IGTV o si tienes tu propio canal y quieres empezar a subir contenido. Este paso a paso te ayudará a familiarizarte con la aplicación.

Descarga e inicio

Captura de pantalla por Alejandra Ramos/CNET

Primero que nada, asegúrate de que la aplicación ya esté disponible dentro de iTunes o Google Play Store, si no es así, no desesperes pues IGTV estará llegando a tu tienda móvil muy pronto. Una vez descargada te preguntará si deseas continuar con tu cuenta de Instagram pero si no tienes cuenta, también podrás crear una nueva.

Navegación y búsquedas

Captura de pantalla por Alejandra Ramos/CNET

Si ya tiene una cuenta de Instagram, IGTV te mostrará contenido personalizado. También verás cuatro menús: Para ti, que es contenido personalizado según tus gustos; Seguidos, para ver los videos de los canales que ya sigues en Instagram; Populares, para ver lo más reciente y lo más visto del momento y la opción Seguir Viendo, para continuar viendo un video que hayas dejado a medias.

Tal cual como funciona dentro de Instagram, IGTV ofrece un sistema de búsquedas basados en tus sugerencias. Sin embargo, si las recomendaciones no te parecen de lo más atinadas no te preocupes, pues al tratarse de una aplicación nueva las recomendaciones son de celebridades o medios que ya cuentan con contenido para esta aplicación y como es de esperarse, por el momento no son muchas.

Creación de contenido

Captura de pantalla por Alejandra Ramos/CNET

Si además de ver videos lo que buscas es subir contenido, deberás darle clic a tu fotografía de perfil. Ahí podrás crear tu propio canal y subir videos verticales de más de un minuto, característica que marca la diferencia entre IGTV e Instagram. Una vez creado tu canal podrás empezar a subir videos.

De inicio, la aplicación únicamente te dejará subir videos de entre 15 segundos y 10 minutos. Únicamente los usuarios con un gran número de seguidores serán capaces de subir videos con duración de hasta 60 minutos.

Selecciona el video de tu librería que quieras subir, agrega un título y descripción a tu video y dale clic en publicar. Ahí mismo podrás elegir la portada para tu publicación si es que la preseleccionada no es de tu agrado. También podrás publicar tu video en tu perfil de Facebook.

Instagram

Desde hoy, 20 de junio (mismo día en que Instagram añadió video a su aplicación pero en el año 2013), IGTV está disponible para descarga dentro de iOS y Android. Sin embargo, es posible que algunas funciones como, la integración de IGTV dentro de tu Instagram aún no estén visibles pero será cuestión de tiempo para que puedas pasar de una aplicación a otra con gran facilidad.