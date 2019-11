¿Cómo tramitar la visa de trabajo TN para Estados Unidos?

Departamento de Estado de EE.UU.

Para poder trabajar en Estados Unidos es necesario contar con una Tarjeta Verde (también conocida como Green Card) o bien, con un permiso o visa de trabajo. Entre las visas para extranjeros más populares está la visa H1B, que es para profesionales con trabajos especializados; la O-1 para personas con habilidades extraordinarias y la visa TN, exclusiva para ciudadanos canadienses y mexicanos.

La visa TN forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre Estados Unidos, Canadá y México, por lo que ciudadanos mexicanos y canadienses pueden solicitar una entrada temporal a Estados Unidos para trabajar. Sin embargo, para poder aplicar a este tipo de visa es necesario cumplir con varios requisitos.

Para que una persona sea elegible deberá:

Ser ciudadano de Canadá o México

Tener una profesión que esté bajo una de las categorías elegibles

Que un empleador estadounidense haga la solicitud por el solicitante

Contar con las calificaciones necesarias. Una carta de pasante o un diplomado no son considerados como válidos por lo que es necesario contar con un título profesional.

¿Quién califica para recibir una visa TN?

Antes de iniciar la solicitud, deberás contar con una oferta de trabajo de un empleador estadounidense y que el puesto a cubrir esté dentro de las más de 60 categorías aceptadas por el TLCAN, también conocido por las siglas NAFTA en inglés.

Algunas de las profesiones aceptadas son: arquitectura, contaduría, economía, ingeniería, diseño gráfico e industrial, nutrición, trabajo social, entre otros. Aquí puedes ver la lista completa de profesiones aceptadas para solicitar la visa TN con su descripción.

¿Dónde se realiza la petición?

A diferencia de los ciudadanos canadienses, quienes pueden buscar la admisión a EE.UU. presentando la documentación requerida directamente con un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los ciudadanos mexicanos tienen que realizar su aplicación dentro de la embajada o consulado estadounidense en México.

Sin embargo, antes de llegar al proceso de la entrevista en la embajada es necesario completar el formulario DS-160.

Pasos para la solicitud de la Visa TN

Completar la forma DS-160 es el primer paso para solicitar una visa TN y para hacerlo necesitarás los siguientes documentos: pasaporte, itinerario de viaje (si es que ya lo tienes establecido), las fechas de tus últimos cinco viajes a Estados Unidos y tu Currículum vitae.

El formulario deberá ser contestado en inglés y se te pedirá que ingreses tu información personal, incluyendo el nombre de tus padres; la información sobre el empleador y del puesto que te fue ofrecido; y también tendrás que contestar un cuestionario de seguridad. Asegúrate de revisar el cuestionario antes de enviarlo, ya que un error podría retrasar tu proceso de solicitud.

En el formulario DS-160 deberás elegir a qué embajada o consulado estadounidense en México atenderás para proporcionar tus datos biométricos y agendar la entrevista con el oficial consular. También deberás seleccionar la oficina de DHL en la que recogerás tu visa, en caso de ser aprobada.

Tip: los tiempos de espera varían mucho según la ciudad que elijas. Por ejemplo, el tiempo de espera para la Ciudad de México puede ser de hasta 3 meses mientras que el tiempo de espera en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez o Tijuana es mucho menor. Aquí puedes darte una idea de los tiempos de espera y deberás fijarte en el tiempo de espera de la la categoría All Other Nonimmigrant Visas.

Una vez que lo hayas enviado, imprime la confirmación y procede a realizar tu cita en la embajada o consulado estadounidense en México. Deberás llevar la confirmación del formulario DS-160 al Centro de Asistencia en Solicitudes (CAS) y a tu cita consular. El costo de ambos trámites es de US$160, que son aproximadamente 3,120 pesos mexicanos al tiempo actual.

El día de la cita

Antes de tener la entrevista con el cónsul, deberás ir al CAS para proporcionar tus huellas digitales y que te tomen la fotografía para la visa. Para esa cita deberás llevar contigo tu pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160 con el código de barras, las instrucciones de tus dos citas y una carta de petición escrita y firmada por el empleador.

La recomendación es que llegues con 15 minutos de anticipación y lleva contigo solo los documentos necesarios. Nota: no lleves tu celular porque no hay compartimentos para guardarlo y no te dejarán entrar con él.

Para el día de la entrevista con el consul deberás llevar contigo:

Pasaporte válido

La confirmación del formulario DS-160 con código de barras que previamente llevaste contigo al CAS

La carta del empleador

La documentación que compruebe que cumples con los estudios y experiencia para el puesto. Por ejemplo: cédula profesional, título universitario, calificaciones certificadas. Lleva los documentos originales.

Currículum vitae

Recibos de pago de la solicitud de visa.

¿Qué debe incluir la carta del empleador?

El empleador en Estados Unidos deberá proveer al solicitante una carta de empleo. La carta indicar el título del puesto ofrecido y una descripción detallada el puesto, también deberá indicar el tipo de profesión que aplica dentro de la lista NAFTA, la ubicación del trabajo, el salario propuesto, la justificación del empleo y las aptitudes educativas y credenciales que demuestren por qué el solicitante es apto para cubrir el puesto.

¿Qué vigencia tiene la visa TN?

La visa TN indica que tiene un año de duración. Sin embargo, la duración de tu estadía no la determina tu visa sino el formulario I-94.

A tu ingreso a Estados Unidos, un oficial de CBP revisará tus documentos y él será quien determine la duración de tu estadía, la cual puede ser de tres meses o hasta tres años. La fecha estará marcada en un sello y en una tarjeta blanca que será adjuntada a tu pasaporte.