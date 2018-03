Cómo traducir sitios web de Safari en iOS 8

Jason Cipriani/CNET

¿Visitas sitios en otro idioma usando Safari para iOS 8? Habrás notado que Safari no cuenta con la capacidad de traducir esas páginas. Antes de iOS 8, usaba el app Chrome de Google con el único objetivo de traducir páginas web. (Reconozco que no visito páginas web en otros idiomas muy seguido, pero cuando lo hago me gusta saber lo que dicen).

Con el lanzamiento de iOS 8, sin embargo, Apple se ha abierto un poco al permitirle a los desarrolladores crear extensiones para los apps. Con estas extensiones puedes compartir contenido en prácticamente cualquier parte, añadir herramientas de edición de foto y, con una actualización del app de Bing, ahora podrás traducir las páginas de Internet directamente en la versión móvil de Safari.

Lo único que necesitas hacer es descargar el app gratuito de Bing desde el App Store.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Una vez que lo hayas instalado, abre Safari y haz clic en el botón de Compartir (está en la base inferior y es el rectángulo de en medio con una flechita arriba).

Luego, navega la lista de iconos horizontalmente de derecha a izquierda hasta que llagues a Más. Ábrelo, y en la lista que aparece ahí habilita el interruptor de Bing a la posición de encendido y listo.

Con la extensión activada, puedes visitar una página como nuestro sitio hermano en inglés CNET. Una vez ahí, haz clic de nuevo en el botón de Compartir y luego en el icono de Bing. Pocos segundos después, la página en donde estás aparecerá en tu idioma de preferencia. Por defecto, el app usa el mismo idioma en el que tienes configurado tu dispositivo iOS, pero puedes ajustarlo en el app de Bing.