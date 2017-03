Agrandar Imagen Pat Greenhouse/The Boston Globe vía Getty Images

El programa Global Entry permite la entrada expedita de viajeros que cuentan con previa aprobación a su llegada a los puertos de entrada de Estados Unidos, ya sea en aeropuertos o en las estaciones fronterizas por carretera.

En pocas palabras, lo que esto significa para los viajeros es el no tener que formar las largas filas de ingreso en los puestos de inmigración. Asimismo, los miembros de Global Entry también se vuelven parte del programa TSA PreCheck de seguridad aeroportuaria con el que también pueden ahorrarse las largas filas para pasar por los puestos de seguridad en los aeropuertos.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), a la cual pertenece Global Entry, los miembros del programa pueden utilizar quioscos automatizados en los aeropuertos para presentar su pasaporte o tarjeta de residencia permanente, posar los dedos en un lector de huellas y completar un formulario de aduanas. El quiosco dispensa un recibo y dirige al viajero al reclamo de equipajes. En otras palabras, los pasajeros no tienen que presentarse ante un oficial de la CBP para ser inspeccionados.

Sin embargo, este proceso, en realidad, no es tan fluido como se describe. Hay varios peros, como que no todos los aeropuertos participan de este programa (aquí una lista de aeropuertos que cuentan con quioscos de Global Entry) o que los quioscos no siempre funcionan a la perfección (por ejemplo, a veces no pueden detectar las huellas dactilares, o no pueden leer o escanear correctamente el pasaporte o tarjeta de residencia), lo que amerita que el pasajero tenga que presentarse frente a un agente de la CBP.

Además, aunque el objetivo de Global Entry es acelerar el proceso de ingreso, la CBP advierte que algunos miembros del programa pueden ser sujetos a una inspección más detallada si así lo determina el agente de inmigración. Aun así, la conveniencia que representa ser miembro de este programa hace que valga la pena pasar por el proceso de solicitud.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes de EE.UU. (los que tienen una tarjeta verde o green card). También pueden participar los ciudadanos de los siguientes países: México, Panamá, Colombia, Alemania, los Países Bajos, Reino Unido, Singapur y Corea del Sur. Pero, los ciudadanos de estos países quizás tengan que cumplir con requisitos adicionales. Por ejemplo, para viajar a EE.UU., los ciudadanos mexicanos que no cuentan con ciudadanía o residencia en EE.UU. tienen que presentar tanto su pasaporte como su visa, y estos dos documentos tienen que estar sincronizados y registrados con la tarjeta de Global Entry. Todos los participantes deben tener un historial criminal limpio.

El proceso de solicitud requiere de pocos pasos, pero hay ciertas condiciones y advertencias después de que la solicitud se aprueba para que tu uso del programa sea efectivo y sin trabas. Para solicitar ser miembro del programa Global Entry:

1. Debes abrir una cuenta en Global Online Enrollment System (GOES). Toda persona que quiere participar en el programa debe tener una cuenta; esto significa que, si tienes hijos menores de edad, ellos también deben tener una cuenta aparte.

2. Ingresa a tu cuenta y llena la solicitud.

3. Tienes que pagar US$100 por cada solicitud. El pago se realiza en el momento de la solicitud a través de una tarjeta de crédito o de una transferencia bancaria electrónica. La cuota no es reembolsable; eso es, si tu solicitud es rechazada, no se te devolverá el dinero.

4. La CBP procederá a analizar la solicitud. Si tu solicitud recibe una aprobación preliminar, se te pedirá que hagas una cita para una entrevista en un centro de Global Entry (aquí está una lista de centros en EE.UU. dividida por estados).

5. Para la entrevista, debes llevar un pasaporte válido y otro documento de identificación, como la licencia de conducir o una tarjeta de identidad. Si eres un residente permanente, debes también llevar tu tarjeta verde. Según evidencia anecdótica, estas entrevistas pueden durar 20 minutos o más.

Algunas personas que han solicitado Global Entry dicen que, de manera adicional, debes llevar un comprobante de trabajo y un comprobante de ingresos. Se recomienda preguntar qué documentos llevar al momento de concertar la cita.

Si tu solicitud es aprobada, recibirás la tarjeta en el correo. Luego de esto, tienes que activar tu tarjeta ingresando de nuevo a tu cuenta de Global Online Enrollment System. Una vez ingreses, haz clic en el botón de "Activate Membership Card" que se encuentra bajo la sección "Program Membership(s)". La tarjeta y la membresía son válidas durante cinco años.

Un paso clave luego de recibir la tarjeta es asegurarte de que está sincronizada con tu pasaporte. Esto es sumamente importante porque si no sincronizas tu pasaporte con la tarjeta Global Entry, no podrás utilizar los quioscos y tendrás que hacer fila en los puestos regulares de ingreso a EE.UU.

Esto se debe a que "la tarjeta de Global Entry no se puede utilizar en los quioscos de Global Entry", según CBP. Esto significa que en los quioscos de Global Entry sólo puedes utilizar tu pasaporte o tu tarjeta de crédito. Por eso, subrayo, es importante sincronizar tu pasaporte o tarjeta de residencia con la tarjeta de Global Entry. Para sincronizar tu tarjeta, debes dirigirte a uno de los centros de Global Entry. Tendrás que hacer lo mismo si tu pasaporte se vences y obtienes uno nuevo; deberás sincronizar tu nuevo pasaporte con tu tarjeta Global Entry.

Otras cosas que debes tener en cuenta:

1. Recuerda que no todos los miembros del programa Global Entry tienen una tarjeta. Aunque los ciudadanos de Panamá y Alemania pueden ser parte del programa, sólo los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes y los ciudadanos mexicanos que pertenezcan al programa pueden tener una tarjeta. La tarjeta como tal sólo sirve para entrada expedita en las fronteras con México (SENTRI) y Canadá (NEXUS).

2. Así, si quieres utilizar los carriles de SENTRI, por ejemplo, para entrar por la frontera entre México y EE.UU. tienes que registrar tu vehículo con tu tarjeta de Global Entry.

3. Para entrar en los aeropuertos a través del programa Global Entry, reitero, tienes que presentar tu pasaporte o tarjeta de residente permanente sincronizado y registrado con Global Entry. Las tarjetas Global Entry no funcionan en los quioscos Global Entry de los aeropuertos.

4. Como miembro de Global Entry, también calificas para TSA PreCheck, que te permite acceder a una fila dedicada (y muchísimo más corta) en las colas para los puestos de inspección de seguridad en los aeropuertos. Pero, el portar la tarjeta Global Entry no es garantía de que tienes TSA PreCheck al momento de ingresar a la fila de inspección de seguridad. Lo que debes hacer es que cuando realices tus reservaciones de vuelo ingreses el número de membresía de Global Entry en el campo de "Known Traveler Number". Puedes encontrar tu número de membresía en tu cuenta de Global Online Enrollment System o en la parte trasera de la tarjeta. Luego asegúrate de que tu boleto de avión posea el estampado de TSA PreCheck; para ello, tienes que presentar tu tarjeta Global Entry o tu pasaporte para que la aerolínea incluya el estampado.

5. Los menores de edad pueden ser parte del programa Global Entry pero deben contar con el permiso de sus padres o de un guardián.

6. Si viajas en familia, cada miembro debe ser parte del programa Global Entry para poder aprovechar el ingreso expedito por los puertos fronterizos.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 15 de marzo de 2017 con información nueva.