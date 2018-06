¿Cómo seguir viendo el Mundial por Internet en Estados Unidos?

El Mundial de Fútbol Rusia 2018 ha podido ser visto por televisión en Estados Unidos a través de dos cadenas: Telemundo y Fox. La primera tiene los derechos de transmisión en español y la segunda, en inglés.

Ahora que está a una semana el inicio de los octavos de final en Rusia 2018, la cadena Telemundo anuncia que a partir del lunes, 25 de junio, bloqueará el acceso gratis a los partidos de la Copa del Mundo en el app de Telemundo Deportes en Vivo.

Desde ese día se necesitará tener una suscripción vigente de TV o cable que incluya los canales Telemundo y Universo en el paquete de canales para ver el resto de los partidos de la Copa del Mundo.

Cómo autentificarse en los apps de Telemundo

Para autentificarte y poder así ver los partidos de Rusia 2018 en streaming, debes seguir los siguientes pasos:

Lo primero es obtener una suscripción de cable, satélite o TV digital en tu área y asegurarte de que los canales Telemundo y Universo estén en su paquete de canales. Existen más de 15 proveedores de servicios que transmiten los canales Telemundo y Universo en Estados Unidos. Luego, descarga el app de Telemundo Deportes en Vivo en tu dispositivo. Una vez que ubicaste tu proveedor de cable, debes registrarte en su página Web como usuario, para lo que deberás crear un nombre de usuario y una contraseña.

Una vez que accedas en la app de Telemundo Deportes en Vivo para ver el juego en vivo, la app te solicitará que ingreses tu nombre de usuario y contraseña en el proveedor de cable que empleas. Con eso es suficiente para autentificar tu cuenta. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página de preguntas frecuentes de la cadena Telemundo Deportes.

La página Web FoxSports.com y la app de Fox Sports también piden que verifiques tu suscripción a un proveedor de cable. Pero hasta ahora la cadena Fox no ha anunciado si a partir del 25 de junio bloqueará los partidos hasta que no se autentifiquen los usuarios.

De todas maneras, el app de Fox Sports requiere que tu proveedor de cable está integrado con la plataforma de la cadena Fox para darte acceso a la señal. Lo puedes comprobar en esta página Web.

Cómo ver los partidos en 'streaming'

Además de los canales que tienen los derechos de transmisión en Estados Unidos, recuerda que hay varias plataformas de streaming que también emitirán los encuentros de Rusia 2018.

DirectTV Now

El servicio más barato de DirectTV Now cuesta US$35 al mes e incluye el paquete Live a Little con Fox, FS1 y Telemundo. Tendrías que pagar US$60 al mes por el plan Go Big para obtener NBC Universo. Haz clic aquí para ver la disponibilidad en tu área.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1 y Telemundo, mas no NBC Universo. Revisa aquí qué canales en vivo ofrece Hulu en tu área.

Una suscripción a Fubo Premier cuesta US$20 por el primer mes y US$45 por mes posteriormente e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona. (Nota del editor: CNET podría obtener una comisión generada a través de suscripciones a servicios mencionados en este artículo).

YouTube TV

YouTube TV está disponible en varios mercados metropolitanos de EE.UU. Cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo.

PlayStation Vue

El plan Access de PlayStation Vue cuesta US$40 e incluye Fox, FS1 y Telemundo, pero para ver NBC Universo necesitas el paquete de Español por US$5 más al mes. El menú de canales varía por región, así que revisa la página de los planes de PlayStation Vue.

Sling TV

El plan Blue de Sling TV cuesta US$25 al mes e incluye Fox y FS1, pero ni el plan Blue ni Orange incluye Telemundo, pero el paquete Best of Spanish TV incluye NBC Universo (entre otros canales) por US$10 más al mes. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

