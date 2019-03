Cómo se usa el app de dinero Zelle

Zellle

Es probable que ya hayas escuchado de Zelle, una plataforma que permite un intercambio financiero entre dos personas que tienen cuentas en Estados Unidos, de manera rápida y sin cargos extras.

GOBankingRates.com, que analiza las diferentes modalidades de pago digitales en el mercado, asegura que "Zelle es una de las formas más baratas de enviar dinero. Permite que cualquier persona con una cuenta bancaria de Estados Unidos envíe y reciba dinero con solo la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. La transferencia bancaria tarda solo unos minutos entre los usuarios".

Según un estudio publicado el 4 de marzo de este año, firmado por Early Warning Services (la dueña de Zelle), "clientes de más de 5,100 instituciones financieras están usando Zelle, ya sea a través de la aplicación de banca móvil de su institución financiera, o al inscribir sus tarjetas de débito en la aplicación móvil de Zelle".

Early Warning Services asegura que actualmente Zelle está disponible en las aplicaciones bancarias de más de 79 instituciones financieras, con 271 más bajo contrato. Esto abarca "bancos nacionales, regionales, comunitarios y cooperativas de crédito".

Pero debes tener cuidado, la misma gerencia de Zelle ha advertido que esta es una plataforma para usar entre "personas conocidas", pues ellos no se hacen responsables si en una transacción, uno de los involucrados no recibe lo prometido, como le sucedió a dos usuarios que intentaron comprar boletos para espectáculos, y no los recibieron, aunque sí cancelaron el costo.

Si estás interesado en usar este servicio, en CNET en Español te decimos cuáles son los pasos a seguir:

Descarga la app de Zelle de la App Store o Google Play.



Selecciona tu banco o cooperativa de crédito de la lista. Actualmente, Zelle tiene acuerdos con 51 instituciones financieras. Entre ellas, Ally, Bank of America, Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo.



Ingresa la información de tu cuenta de cheques o ahorros, incluido el número de cuenta bancaria y tu número de ruta.



Conecta la dirección de correo electrónico o el número de móvil que querrías usar cuando uses los servicios de transferencias de Zelle.



Selecciona la persona a quien quieres enviar el dinero a transferir introduciendo su dirección de correo electrónico o número de teléfono.



Introduce la cantidad de dinero que quieres transferir y pulsa "Enviar".



Espera a que el destinatario reciba la notificación y siga las instrucciones de recepción para que la transacción se complete.