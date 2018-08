¿Cómo se llamarán los nuevos iPhone de 2018? Lo que sabemos hasta ahora

Apple presentará los nuevos iPhone el 12 de septiembre, fecha en la que podremos salir de una duda fundamental: ¿cómo se llamarán estos teléfonos? Desde el lanzamiento del iPhone X en 2017, las cábalas para acertar los futuros nombres de los teléfonos de la compañía de Cupertino se han hecho más complicadas.

¿El motivo? Hasta ahora Apple nos tenía acostumbrados a lanzar una versión nueva de su teléfono insignia, y al año siguiente probablemente una versión con mejoras internas pero el mismo diseño. Así, tuvimos el iPhone 6 y al año siguiente el iPhone 6S. Pero el año pasado con la llegada del iPhone X -- que se saltó el iPhone 9, sepultando este nombre probablemente para siempre -- y el lanzamiento de los iPhone 8 y 8 Plus -- que debieron haber sido iPhone 7S y 7S Plus -- se rompió toda la continuidad que hasta entonces conocíamos.

Nada de eso importa cuando se trata de intentar entender qué está planificando Apple, por eso los rumores y reportes no paran. Algunos coinciden en que la empresa ha cambiado varias veces el nombre de sus dispositivos, motivo por el cual se hace aún más difícil precisar con certeza qué es lo que sigue.

9to5Mac

¿Retomar la 'S'?

Una de las grandes posibilidades es que Apple retome la "S" para sus dispositivos. Esto nos daría un iPhone XS --leído 10S, y no XS -- de 5.8 pulgadas y que sería la renovación del actual iPhone X y un iPhone XS Plus de 6.5 pulgadas, ambos con pantallas OLED. ¿El problema? Este último iPhone de gran tamaño no tiene un modelo previo, por lo cual la "S" estaría de más en su nomenclatura.

Rumores de 9to5Mac indican que el regreso de la "S" podría ser una posibilidad, motivo por el cual esta opción está tomando mucha importancia, aunque desde luego no es nuestra favorita. ¿Cómo vamos a leer el nombre de este dispositivo? Opciones de lo que pasará cuando la gente quiera hablar de él, con toda seguridad: iPhone Xtra Small, Excess, 10 S...

Simplemente iPhone o iPhone X

La introducción del iPhone X supuso una nueva era para Apple, por lo cual una buena posibilidad es que la empresa siga llamando a sus teléfonos iPhone X. Así tendríamos el iPhone X de 5.8 pulgadas, iPhone X de 6.1 pulgadas y iPhone X de 6.5 pulgadas. Desde luego esto podría ser un caos y una total locura para identificar los dispositivos. Probablemente les llamaríamos iPhone X pequeño, mediano y grande, por aquello de simplificarlo todo.

Una opción que no es descabellada es que Apple les llame iPhone Lite o Light, iPhone y iPhone Plus. Los Macbook y los iPad, por ejemplo, ahora tienen nombres sin ningún otro aditamento, un cambio que Apple ha ido introduciendo de forma silenciosa pero continua. ¿Será el turno de los iPhone?

¿Y qué pasa si Apple sigue las ideas de Tim Cook, su presidente ejecutivo, y rebautiza el iPhone? El primer producto nuevo de Cook fue el Apple Watch, así que si esta es la nueva era del iPhone, no nos extrañaría que se llamara Apple Phone, aunque siendo honestos, es poco probable.

¿Y el iPhone de 6.1 pulgadas?

Aunque hemos dado un tratamiento a los tres teléfonos por igual, si algo es cierto es que Apple podría decidir llamar a este dispositivo de otra manera. Si fuese una nueva versión del iPhone 8 o 8 Plus, podría ser iPhone 8S, pero no es así. Por eso el nombre que más suena es el del iPhone 9 -- aunque consideramos que Apple lo mató al lanzar el iPhone X (10). Incluso, se ha hablado de la posibilidad de usar iPhone 11, pero eso sería aún más confuso.