¿Cómo se creó la versión digital joven de Will Smith en Gemini Man?

Paramount Pictures

Ya te hemos contado que en Gemini Man tienes ración doble de Will Smith.

El actor interpreta en ella a Henry, un personaje de su misma edad, 51 años muy bien llevados. Y a la vez a Junior, un personaje de 23 años. Gemini Man (Géminis, Proyecto Géminis) no es otro caso más en el que Hollywood haya optado por rejuvenecer digitalmente a uno de los personajes de una película a lo Samuel L. Jackson en Captain Marvel o Michael Douglas y Michelle Pfeiffer en Ant-Man and the Wasp. El equipo de Gemini Man, que está dirigida por Ang Lee (The Life of Pi) y cuenta con Guy Williams de Weta Digital como supervisor de efectos visuales, se ha decantado aquí por la captura de movimiento y la creación de un personaje completamente digital.

"Acabo de cumplir 51 años y me hacía ilusión la idea de que un personaje digital hiciera las secuencias peligrosas y de acción por mí. Porque mi espalda y mis rodillas no necesariamente quieren hacer las cosas que querían hacer antes", bromeó Smith durante un panel sobre el futuro del cine de acción celebrado en el marco de la conferencia TechCrunch Disrupt en San Francisco el pasado 2 de octubre. "Este es el primer humano digital, no hay rejuvenecimiento. Se trata de un personaje 100 por cien digital".

Williams, el supervisor de efectos visuales, nos explicó más a fondo cómo se hizo este proceso durante una entrevista con CNET en Español, hablando del reto añadido que tuvieron en la película por el hecho de que Smith estuviera interpretando a dos personajes que salían en pantalla juntos a la vez. Eso fue lo que decidió a los cineastas a hacer una versión digital del actor para el personaje de Junior.

"Cuando filmamos la película, tenemos a Will Smith en la pantalla interpretando la versión de más edad. Y tenemos a un doble interpretando a la versión joven. Para que Will tenga alguien con quien actuar, para que el equipo de cámara tenga a alguien a quien encuadrar y para que el proceso fílmico pueda darse de forma orgánica", nos dijo Williams. "Después de eso, en postproducción, filmamos en captura de movimiento. Y aquí Will Smith interpreta el papel de Junior, la versión joven. Y el doble interpreta el papel de Henry. Y captamos el 100 por ciento de Will Smith, como en cualquier otra película donde haya captura de movimiento. Llevaba el casco con las cámaras en la cara para capturar toda su interpretación facial. Teníamos además 12 cámaras testigo alrededor del set para asegurarnos de capturar cualquier detalle que esa cámara no capturara bien. Nos aseguramos de que fuera lo que fuera que nos diera Will, lo pudiéramos volver a poner por completo en la pantalla".

Williams añadió además que otro de los retos de la película no fue simplemente crear un humano digital que como espectadores nos creyéramos, sino crear un humano digital que realmente pareciera Will Smith, porque todos tenemos una imagen muy clara en nuestra mente de quién es el actor.

Lee, el director, resaltó a su vez en TechCrunch Disrupt que llevaba años experimentando con la digitalización de seres vivos. Primero con Hulk (2003), en lo que él denominó el primer intento de crear un humano digital. Luego con Life of Pi (2012), donde el tigre de la película era completamente digital. Y ahora con Gemini Man.

"Ya sé que no queremos acabar de creernos a un humano generado de forma digital por completo. Pero yo sabía que científicamente, y no soy un científico, era algo que tenía que funcionar. Hubo un voto de confianza porque se ha invertido muchísimo dinero en esta película. Pero no quería que usáramos tecnología de rejuvenecimiento. Quería que creáramos un humano digital completo. Había llegado el momento", explicó el director. "Es un privilegio tan solo intentarlo e imitar el trabajo de dios y jugar con la imaginación de la gente".

Lee explicó que para este tipo de secuencias en las que aparecía Junior siguieron un proceso de grabación de "capa a capa", especificando que estuvieron un año en preproducción y rodando la película y un año en postproducción, bromeando sobre que el set estaba lleno de técnicos que él no tenía muy claro qué estaban haciendo. "Y entonces llegó la parte dolorosa, meticulosa más bien, en la que 500 artistas en Nueva Zelanda (de Weta Digital) intentan que todo funcione. Algunos planos llevaron más de un año. Lo más difícil es que todo parezca real".

Kelly Sullivan/Getty Images para Paramount Pictures

Smith reconoció que interpretar al joven Junior fue una tarea increíble. Y tener que enfrentarse a su imagen por primera vez también. El actor explicó que cuando vio a los dos personajes de la película, Henry y Junior, por primera vez cara a cara fue escalofriante.

"[Junior] era yo pero no era yo", dijo Smith. "Es un personaje completamente separado y hay literalmente miles de artistas que han creado cada matiz de cada movimiento suyo, el color de sus ojos, su humedad. Fue la primera vez que vi las posibilidades artísticas y lo que significaba esto para lo que podíamos hacer en cine".

En cuanto a si Smith cree que su versión digital de 23 años es más atractiva que él, el actor cree que no. "La edad tiene una cierta hermosura", concluyó.