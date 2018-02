Claudia Cruz/CNET

Google Fotos es una buena opción para guardar todas tus fotos en la nube y dejar espacio en tu celular para aquellas películas de Netflix que quieres descargar para un vuelo.

Google Fotos, que está impulsado por visión artificial, aprende a detectar los objetos en una imagen para ayudarte a organizar tus fotos con base en personas, ubicación, objetos o mascotas (si las tienes).

En un esfuerzo para ayudarte a sacar el mayor provecho a tu cuenta de Google Fotos, les quiero presentar a Flat Stanley, una figura de papel que usan muchas escuelas en EE.UU. y Canadá para enseñarle a los estudiantes la importancia de conocer otras personas –y lugares– en el mundo. Flat Stanley pasó unas seis semanas acompañándome por todo Silicon Valley; y tuvo la suerte de viajar a Las Vegas para CES 2018 y a San Diego, donde tomó unas vacaciones.

Aquí te explico algunos trucos que utilicé para organizar las más de 250 fotos que le hice a Flat Stanley durante ese recorrido:

Crea un álbum

Claudia Cruz/CNET

Si vas a tomar muchas fotos de un evento u ocasión en particular, es importante crear un álbum dedicado.

Para hacer eso, abre el app en móvil y presiona una foto hasta ver que se ponga una tilde en la parte superior izquierda de la imagen. Notarás que Google Fotos ahora te da la opción de marcar más fotos. Después de que selecciones las que quieras, escoge el símbolo de plus (+) en la barra superior al costado del basurero. Se abrirá un menú donde puedes comenzar un álbum privado o uno compartido. (Para este proyecto de Flat Stanley empecé con un álbum privado, pero luego creé otro con las mejores fotos para compartir).

Cuando usas Google Fotos con frecuencia, el mismo app comenzará a sugerirte personas con quienes tal vez querrás compartir un álbum. Esto lo hace por la tecnología de visión artificial anteriormente mencionada, donde el app empezará a detectar que te haces muchas fotos con ciertos individuos o en ciertos lugares. Pero tú también le puedes ayudar a aprender quiénes son esas personas.

Identifica las personas, ubicación, objetos y animales en tu vida

Si estás en la página principal del app, la que normalmente muestra todas tus fotos, en la parte inferior verás el icono de álbum. Presiónalo y notarás un carrusel sobre la lista de álbumes con frases como Personas y mascotas. Cuando lo abres, observarás que hay un montón de caras que pertenecen a personas en tus fotos. Si las tocas una por una, en otra página, podrás identificar a la persona. Lo mismo puedes hacer con tu mascota, y en las otras opciones del carrusel, con lugares y objetos, como emojis. De hecho, si no quieres ver a algunas personas, también puedes ocultarlas.

Hacer esto simplifica tus búsquedas dentro del app y evita que tengas que deslizarte por cientos o incluso miles de fotos hasta encontrar lo que buscas. Podrás hacer una búsqueda más inteligente y buscar no solo con el nombre de la persona, sino también puedes agregar a la barra de navegación una ubicación (como San Francisco, por ejemplo) o un objeto (como un puente). Es interesante que –fuera del álbum que cree con Flat Stanley– Google Fotos no lo identificó en las búsquedas como "persona", porque, bueno, el pobre es planito, hecho de papel y no está en 3D. Tampoco lo detectó como objeto. Decidí hacer una búsqueda con la palabra "dibujo" y ahí sí apareció.

Libera espacio de tu dispositivo

Yo suelo hacer miles de fotos con mi iPhone, lo que significa que cuando las guardo en Google Fotos permanecen en el app Fotos de Apple. Pero es posible ahorrar espacio dejando que Google automáticamente borre las fotos duplicadas, es decir las que ya almacenó en la nube, de tu dispositivo.

Para liberar este espacio de tu celular, abre el menú que está en la parte superior izquierda del app, dentro de la barra de búsquedas. Selecciona Liberar espacio. Luego el app te preguntará si quieres borrar las fotos copiadas a la nube de Google. Escoge Borrar.

Estos son apenas unos cuantos trucos para organizar mejor tu cuenta de Google Fotos, pero el app hace muchas otras cosas. Su Asistente, por ejemplo, puede crear animaciones tipo GIF, hacer collages y hasta videos con base en tus fotos fijas. Sigue explorando a ver que te gusta y comparte con nosotros tus propios trucos favoritos en el app.