5 maneras de sacar provecho a tu compu 2-en-1

Las computadoras personales 2-en-1 (también conocidas como híbridas) han recorrido un largo camino desde el lanzamiento del sistema operativo Windows 8 en 2012, que estaba optimizado para dispositivos táctiles. Pero aún hay muchos escépticos que las consideran computadoras portátiles con una pantalla táctil inútil, o tabletas que decepcionan como computadoras portátiles.

Francamente, es del todo comprensible. No fue sino hasta que empecé a usar una computadora convertible a diario —una que tenía la pantalla sujeta al teclado de manera permanente—, que me di cuenta de sus ventajas de diseño frente a tener solo una computadora portátil.

Aun si no eres un usuario habitual de tabletas, hay otras formas de hacer un buen uso de la pantalla táctil gracias a las bisagras de 360 grados que se usan para voltear el teclado. Una vez que dejes de pensar en tu convertible solo como una computadora portátil o una tableta y comiences a utilizar las posiciones intermedias, conocidas como modo carpa o de presentación, la flexibilidad del diseño rendirá frutos.

De '2 en 1' a 'todo en uno'

El teclado y el panel táctil de mi 2-en-1 funcionan bien, pero cuando estoy en mi escritorio prefiero trabajar con un teclado y un mouse de tamaño regular. Si haces esto con una computadora portátil normal, la pantalla termina demasiado lejos de ti.

Sin embargo, con una 2-en-1 puedes voltear su teclado hacia abajo y acercar tu teclado de tamaño completo a la pantalla. Esta cercanía también te facilitará usar la pantalla táctil cuando lo desees. Agrega un soporte para computadora portátil para elevar la pantalla: eso reducirá la tensión de tu cuello y hombros y al mismo tiempo situará la cámara web en una mejor posición para tus chats de video.

Una Echo Show donde quieras

La nueva Echo Show de Amazon combina una pantalla de 10.1 pulgadas, micrófonos y bocinas con Alexa, la asistente virtual de la empresa. Pero ¿sabes qué otra cosa tiene? Un cable de alimentación. En cambio, si instalas la aplicación Alexa para Windows 10 en una 2-en-1, tendrás una Echo Show que puedes llevar a donde quieras: la cocina, la sala de estar, el dormitorio o la oficina. Hay computadoras portátiles que ya vienen con Alexa incorporada, lo que significa que se pueden usar con la función de manos libres, pero la aplicación también funciona en otras PC.

Y dado que puedes utilizar la batería de tu computadora portátil, no necesitas tener una toma de corriente cerca. Además, la flexibilidad de una 2-en-1 te brinda más opciones para utilizarla cuando el espacio es escaso. Si ya utilizas Alexa para todas tus actividades cotidianas, desde configurar recordatorios hasta controlar el termostato o comprar papel higiénico, deberías probar esta opción.

Pizarra digital

Las personas tienden a descartar la utilidad de un lápiz óptico en una computadora 2-en-1 porque no son artistas ni estudiantes que requieran tomar notas. Yo no soy ni uno ni otro, pero uso regularmente el lápiz óptico para organizar mi vida o facilitar ciertas tareas. La aplicación Whiteboard de Microsoft, por ejemplo, es buena para anotar y compartir ideas, tanto para cuestiones del hogar como del trabajo o los negocios. Es lo suficientemente inteligente para convertir tus formas dibujadas a mano en líneas nítidas y limpias, y puede hacer lo mismo con tu escritura.

Pon tu 2-en-1 en modo carpa y otros podrán sentarse fácilmente alrededor de la pantalla y colaborar. Cualquier persona con la que compartas una pizarra puede trabajar en simultáneo en ella, no importa donde esté, a través de un navegador o de aplicaciones disponibles para Windows 10 o iOS.

Compañera de cocina

Es útil tener una tableta en la cocina para tareas como buscar y mostrar recetas, crear listas de compras, ver videos explicativos, convertir medidas y configurar temporizadores. Una 2-en-1 puede hacer todas esas cosas y ni siquiera requieres un soporte. Y Windows 10 o Chrome OS te permiten cambiar el tamaño de las ventanas y organizarlas fácilmente para que puedas tener todo lo que necesitas en una sola pantalla.

Te recomiendo usarla en modo carpa—horizontal o vertical— y envolver la pantalla con papel film para alimentos (sí, la pantalla táctil seguirá funcionando). También puedes usar el asistente virtual de Microsoft, Cortana, para trabajar con manos libres en Windows 10, o el Asistente de Google en una Chromebook 2-en-1.

Para los niños

Puede que aún estés firmemente en el lado de quienes creen que "las computadoras portátiles no deben tener pantallas táctiles", pero es muy probable que tus hijos no piensen igual. Dependiendo de su edad, es posible que ni siquiera recuerden una época en la que las pantallas no permitían operarlas con el tacto, por lo que una 2-en-1 les vendrá como anillo al dedo.

Para mis hijos, es común usar una 2-en-1 como tableta para leer y dibujar. Pero cuando se trata de juegos, por lo general la usan en modo carpa. Recientemente, comenzaron a usar Duolingo, y colocar la computadora portátil en esta posición hace más fácil compartir la experiencia sin necesidad de contar con un soporte de tableta separado. Y las Chromebooks actuales admiten aplicaciones de Android de la tienda Google Play, lo que te brinda una amplia gama de opciones para pantallas táctiles.

