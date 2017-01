Foto de Andreas Laufenberg/Freeletics

Con enero algo avanzado ya, es posible que entre trabajo, estudios, vida social y obligaciones varias hayas olvidado ya que te habías planteado perder ese par de kilitos sí o sí este año, ponerte un poco más en forma o simplemente encontrar tiempo para ti y para esa lista de títulos que sientes que deberías haber leído. Si la rutina y el frenesí diario te han apartado un poco de tus objetivos anuales, no te preocupes.

Te contamos algunas formas en las que el equipo de CNET en Español está usando esa tecnología omnipresente que nos acompaña casi siempre en nuestras vidas -- sí, el teléfono inteligente -- para ayudarnos a mantener algunos de nuestros propósitos para 2017.

En forma física

¿Los Reyes no te trajeron un Apple Watch o un Fitbit Charge 2? No te preocupes. Sigues pudiendo caminar un mínimo de 10,000 pasos al día y estar informado sobre ello. Usa apps como Fitbit o Salud, para usuarios de iOS, que monitorizan el número de pasos que das o la distancia que recorres mientras llevas el teléfono encima (o sea, siempre).

Con Fitbit además podrás tener una red de amigos o familiares con los que competir. Ambas aplicaciones pueden sincronizarse con la red social para corredores y ciclistas Strava, que usará el GPS de tu teléfono cada vez que salgas a hacer una excursión o a correr y con la que es fácil ver cuánto has mejorado y mantenerte motivado (aclaración: mi marido trabaja para Fitbit).

Otra de las opciones que tienes es el app Record de Under Armour, una sugerencia de nuestra reportera Claudia Cruz, que quiere utilizarlo para hacer más ejercicio y dormir mejor este año. Nuestro colaborador César Salza ha optado a su vez por el app Freeletics para entrenar, porque dice que le aburre el gym, la moda es el DIY (Do it yourself, o hazlo tú mismo) y tiene un espíritu libre...

Si todavía no has leído nada que acabe de convencerte, tal vez tú necesites un empujoncito extra. Échale un vistazo al app sugerido por nuestra productora multimedia, Marta Franco. Se trata de stickK, una aplicación en la que puedes tener que llegar a pagar si no cumples los propósitos que te has autoimpuesto. Y es que nada motiva más, a veces, que ahorrarse un dinerito.

Si además de estar más activo físicamente, quieres mejorar algunos hábitos alimentarios, échale un vistazo a Lifesum, igual que lo está haciendo César. Se trata de un app que sólo comenzar te preguntará si quieres mejorar tu salud, perder peso o ganarlo, además de pedirte que le digas tu sexo, edad, peso y altura. A partir de aquí, te ofrecerá consejos como echarle alcachofas a la pizza o te sugerirá recetas para batidos a base de aguacate, mango y jengibre. No suena mal, ¿verdad?

Y piensa que si eres del tipo metódico y disciplinado, siempre estás a tiempo de intentar convivir con un contador de calorías como MyFitnessPal o Lose It!, que te dirán cuánto puedes comer al día en función de tu objetivo de peso y aquello que hayas comido previamente o el ejercicio que hayas hecho.

Foto de Lifesum

En forma mental

Para mantener la mente sana, además del cuerpo, uno de los objetivos principales de nuestro equipo es dormir más y mejor este año. Algunos le estamos dando una oportunidad al apartado Hora de dormir en el app Reloj del iPhone, donde le dices a tu teléfono cuántas horas al día quieres dormir y a qué hora tienes que despertarte y el teléfono te sugiere educadamente que te vayas a la cama cuando sea necesario.

Si has oído mucho sobre ello pero todavía no le has dado una oportunidad, prueba la meditación con apps como Headspace, donde la voz de Andy y su relajante acento británico (en inglés, eso sí) guiarán tus sesiones diarias de desconexión de 10 minutos.

Oh y naturalmente es posible que te hayas propuesto leer y culturizarte más en 2017. Lo entendemos perfectamente y te recomendamos encarecidamente la red social para lectores ávidos Goodreads. Siempre, o casi, es bueno cuando la gente se propone leer más.

Como que a veces menos es más, por lo que tanto nuestra editora Laura Martínez como nuestra productora multimedia, Erica Argueta, han eliminado el app de Facebook de sus teléfonos este año. Para Laura ha sido una cuestión de ahorrar espacio de almacenamiento, no perder tanto tiempo y evitar distracciones.

Pero es que nuestro colaborador Antonio Ruiz-Camacho lo ha llevado incluso más lejos y su propósito este año es salirse de Facebook y Twitter, aunque reconozca que en esta profesión sea casi imposible. "Comencé desde principios de diciembre, y no les puedo decir la paz espiritual y la cantidad de tiempo extra que he ganado", nos explica Antonio, que añade que pocas decisiones más sabias ha tomado en su vida en la última década. Tenlo en cuenta.

En forma financiera y organizativa

Y como sabemos que además de la salud, el dinero y el tiempo también pueden ser muy importantes, completamos nuestro compendio con algunas aplicaciones para ayudarte en ese sentido.

Si quieres tener tus cuentas en orden, sigue el consejo de Erica y opta por Mint; con este app nuestra productora dice que ha conseguido monitorizar todos sus gastos, mantenerse dentro de un presupuesto y ver en qué gasta su dinero. Nuestro colaborador Óscar Gutiérrez hace tiempo que también quiere probar Mint, pero por el momento la aplicación no ha llegado a México y Óscar le está dando una oportunidad a Money Pro. Claudia a su vez está usando Splitwise para darle seguimiento a los que le deben dinero.

Y en cuestiones de organización te recomendamos dos de las aplicaciones que nos ha sugerido nuestra editora Mariana Marcaletti. Por un lado, Trello: que usa para crear listas, porque se pueden categorizar las cosas en diferentes columnas y moverlas de lugar, además de indicar si han sido completadas o no. Mariana reconoce que se trata de un app medio obsesivo y enfatiza su preferencia por Google Calendar, donde incluye tanto reuniones como cosas pendientes de hacer, como actividades para su tiempo de ocio.

Como ves, te hemos dado bastantes opciones para ayudarte a mantener al menos uno o dos de esos no tan inalcanzables propósitos de año nuevo. ¿Te animas a tratar de mantenerlos gracias a tu teléfono y un poco de disciplina?