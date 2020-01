Cómo protegerte del coronavirus: Estas dos máscaras pueden ayudar

Kevin Frayer/Getty Images

Si caminas entre la multitud en la temporada de gripe, notarás un común denominador: gente con máscaras puestas para protegerse de la contaminación, los gérmenes y otros contaminantes. Con el brote del nuevo coronavirus, estas máscaras se están vendiendo como pan caliente en casi cualquier farmacia. Pero, ¿cómo funcionan estas máscaras?

Aunque las máscaras bloquean la entrada de grandes partículas a tu boca, un respirador que se ajuste mejor es mucho más efectivo para protegerte de enfermedades que se transmiten por el aire. Si en realidad quieres evitar contraer infecciones virales, lo mejor es tomar todas las medidas adecuadas, como lavarte con frecuencia las manos y evitar estar cerca de gente enferma.

Máscara vs. respirador

Ardec

Si alguna vez has ido al dentista, entonces las te resultarán familiares. Los profesionales de la salud las utilizan para prevenir el salpique de fluidos en la boca. Sin embargo, no se ajustan firmemente a la cara y permiten la entrada de partículas.

El principal propósito de una máscara facial es mantener fluidos del estornudo o de la tos de otra persona fuera del alcance de tu boca o nariz. El portar una máscara te puede ayudar a evitar enfermarte si estás en contacto cercano con una persona que está enferma y también previene que propagues tu enfermedad a alguien más. Las máscaras faciales también ayudan a prevenir transmisiones de virus de la mano a la boca, porque no puedes tocar directamente tu boca mientras tienes una máscara puesta. Sin embargo, algunos virólogos dicen que las máscaras faciales quirúrgicas no pueden bloquear la entrada de virus que se transmiten por el aire a tu cuerpo.

Para ello, necesitarás de un respirador, que se ajusta firmemente a tu cara. Con respirador nos referimos al . El respirador N95 obtiene su nombre por el hecho de que puede bloquear al menos 95 por ciento de las partículas pequeñas. Varias marcas fabrican estos respiradores N95 y vienen en varios tamaños.

Michael Hall, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), le dijo a CNET que los respiradores N95 protegen mejor, pero que las máscaras faciales se pueden usar cuando se utiliza el transporte público o se está en un lugar con mucha gente; esto te ayuda a protegerte de los gérmenes que se pueden esparcir a través de la tos y el estornudo.

Cuando te pongas un respirador N95, asegúrate de que se ajuste fijamente alrededor de tu boca y nariz, y que no haya ninguna grieta de por medio. Una vez tengas puesto el respirador, no te lo quites; un respirador que solamente usas de vez en cuando no es tan efectivo.

¿Pueden los respiradores prevenir infecciones virales?

La respuesta es sí, pero es difícil definir y determinar el efecto preciso. Algunos estudios han demostrado que son muy efectivos para prevenir enfermedades virales, pero sólo en las personas que se ponen bien la máscara.

Las máscaras N95 son difíciles de poner para personas que no son profesionales de la salud. Si te pones bien la máscara, puede resultar caluroso y sofocante, por lo que mucha gente se la quita antes de que pueda surtir su efecto,

Otro estudio indica que estas máscaras ayudan a prevenir infecciones virales, pero sólo cuando en paralelo se lavan las manos con frecuencia.

Lo cierto es que una máscara N95 puede disminuir tu riesgo de contraer una enfermedad viral, pero solamente si te la pones correctamente. Por otra parte, tienes que seguir cumpliendo con hábitos higiénicos base como lavar tus manos con frecuencia, no tocarte la boca o nariz con la mano y evitar estar cerca de gente enferma.

Si no tienes acceso a una máscara N95, una máscara facial quirúrgica será suficiente. Aunque, como mencionamos anteriormente, obtendrás menos protección contra los virus que se transmiten por aire si te pones una máscara facial. Hall dice que si te envuelves una bufanda u otra tela de algodón alrededor de tu nariz y boca también podría ayudar.

¿Protegen los respiradores del nuevo coronavirus?

El nuevo coronavirus lleva por nombre oficial 2019-nCoV y forma parte de un grupo de coronavirus que incluyen los agentes que causan el resfriado común y el letal SARS. Este nuevo virus se transmite a través de la tos, el estornudo y el contacto con una persona enferma.

Por lo que, si un respirador está puesto de forma correcta y se combina con hábitos básicos de higiene, esto ayuda a reducir el riesgo de que contraigas una enfermedad.

La CDC recomienda que solamente las personas que viajen a o desde China se pongan una máscara, como también las personas que ya han contraído el virus. Sin embargo, si estás en un lugar donde está presente el coronavirus, o estás especialmente preocupado por contraer la enfermedad, no perjudica ponerte un respirador.

Cómo comprar un respirador

Hall le dice a CNET que son difíciles de encontrar, ya que muchas marcas han dejado el mercado. Pero, si vives cerca de una farmacia CVS, una tienda Target o Walmart, es posible que encuentres una ahí. La clave es ver que la máscara tenga la aprobación de la NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional).

El sitio Web de la CDC tiene una lista completa de todas las máscaras N95 aprobadas por la NIOSH.

Si prefieres una , estas son más fáciles de encontrar, ya que se venden en la mayoría de farmacias. Asegúrate de revisar todos los detalles del producto para ver que esté aprobado por la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Nota del editor: La información contenida en este artículo tiene propósitos informativos y no pretende servir como asesoría médica ni de salud. Consulta siempre con un profesional médico sobre temas de salud.

