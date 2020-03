¿Trabajas desde casa? Cómo preparar tu espacio para videollamadas

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si el COVID-19 te tiene en casa o tu trabajo te permite laborar fuera de una oficina, acá te van unas cuantas útiles sugerencias y recomendaciones para que puedas hacer videollamadas o chats por video con la confianza de que vas a brillar en tu grupo.

No te pongas a contraluz



Cualquier persona u objeto se ve bien con la luz apropiada, y tú no eres la excepción. Intenta colocarte en un lugar bien iluminado, que no esté a contraluz (una ventana a tu espalda, por ejemplo), para evitar que tu rostro salga muy oscuro y tus compañeros, incluyendo a tu jefe, no te puedan ver.

En cambio, intenta colocarte de frente a esa ventana para que la luz ilumine tu rostro y tu entorno, mostrando un ambiente mucho mejor simplemente con la ayuda de una ventana.

Usa audífonos y una Webcam externa (si es posible)



Si tienes una webcam externa, todo es mucho mejor. La mayoría de cámaras se pueden colocar por encima de tu monitor o colocarla encima de un tripié para que tú decidas cómo acomodarla y evites que se vea tu cama sin tender o la pila de platos sin lavar.

Los audífonos externos también son una excelente idea. Por lo regular los micrófonos de las computadoras son omnidireccionales, por lo que captará el ruido que llegue de cualquier parte, afectando si tus hijos o perros están cerca. Con unos audífonos, además de que evitarás que la información de la junta llegue a más personas, también colocarás un micrófono (el de los audífonos) más cerca de tu boca, por lo que tus colegas te escucharán mejor.

Haz la videollamada en un lugar bien iluminado

Este punto va un punto de la mano con el primero, pero la iluminación extra puede venir desde una lámpara que tengas en casa o una ventana bien ubicada. Si en tu casa no hay un foco o lámpara que te pueda ayudar, intenta abriendo las ventanas cerca de tu escritorio para que la luz natural sea tu mejor aliada.

El silencio es la clave

Este punto es el más importante, sobre todo en ocasiones como una cuarentena como la vivida con el COVID-19. En casa yo tengo dos perros y uno de ellos es de la raza corgi, una de las que más ladran —y no lo digo yo, lo dice la ciencia que me respalda. Estos curiosos perritos pueden ladrar hasta porque una mosca voló a un kilómetro de distancia, y lo último que quiero en una reunión es un ladrido.

Lo que yo hago es, si tu casa o departamento es pequeño, dejar a los perros fuera del cuarto durante las reuniones y así evitar que se filtren los ladridos. Por ahora no hay niños en casa, pero seguramente en la tuya, amigo lector, puede haber uno o dos pequeños. Quizá lo mejor en estos casos es que tu pareja o alguien mayor en casa te ayuden a cuidarlos durante esos minutos de la llamada. Pero si eso no es posible, vuelve al punto de los audífonos para intentar que sea la menos cantidad de ruido filtrado posible.

Ubica el micrófono de tu computadora



Si no tienes audífonos o una cámara externa con micrófono incluido, apuesta por el micrófono de tu computadora pero ubícalo para que no se escuche cada que escribes, pues los micrófonos integrados por lo regular están escondidos debajo del teclado. Además, saber dónde está tu micrófono te ayudará a despegarte mucho y que no te escuches muy bien en la llamada.

Limpia tu entorno



Por último, pero igual de importante, limpia tu escritorio y el resto del cuarto. Nadie quiere ver durante la llamada el plato de tu desayuno. Procura que tu entorno, y que sobre todo tú, dé una buena imagen y no parezca que estás en un maratón de series — aunque así sea.