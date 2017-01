Cómo participar activamente tras el cambio de gobierno estadounidense

Yichuan Cao, NurPhoto/ Getty Images

Ya te hemos contado cómo ver la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump cuando éste jure su cargo como el próximo presidente estadounidense. Pero no descartamos que, más allá de analizar las imágenes televisivas del evento, también quieras participar o protestar de algún modo ese día o en los días sucesivos. Sobre todo teniendo en cuenta que, como te explicábamos y según un artículo de Mashable, más de la mitad del país está realizando búsquedas relacionadas con la frase "inauguration protests" (protestas durante la inauguración o toma de posesión). Te citamos algunas posibilidades.

Puedes empezar sumándote a los 100 días de resistencia proclamados por el director de documentales y activista Michael Moore, o manifestándote en la Women's March, o Marcha de mujeres, este sábado 21 de enero. Se espera que la más multitudinaria sea la de Washington D.C., donde se estima que habrá unos 200,000 manifestantes. Pero habrá manifestaciones a lo largo de todo Estados Unidos, en ciudades como Portland, Oakland, Los Ángeles o Boston. Incluso si vives en Buenos Aires, Barcelona, Medellín, Bruselas o México podrás participar en ellas. Consulta aquí la lista de ciudades hermanas participantes.

La Women's March está respaldada por instituciones como Planned Parenthood, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) o Human Rights Watch. "Nos unimos en la diversidad para mostrar nuestra presencia en números demasiado grandes como para ignorarlos. La marcha de mujeres de Washington enviará un mensaje valiente a nuestro nuevo gobierno en su primer día en el cargo y al mundo sobre que los derechos de las mujeres son derechos humanos", explica la página web de Women's March para sintetizar parte de su misión. Y no, la Marcha de mujeres no será exclusivamente femenina. Puedes leer su mensaje completo aquí.

Además de estas protestas, hay otras manifestaciones programadas a lo largo de Estados Unidos. Puedes consultar el programa y las demandas de Inaugurate the Resistance, #J20 Resist, Socialist Alternative, Young Progressives Demanding Action o Answer Coalition.

Si consideras que todavía no es suficiente, puedes seguir el consejo de la directora ejecutiva de Planned Parenthood, Cecile Richards, en su entrevista con Trevor Noah de hace unos días. Richards dijo: "espero que todas las personas que estén viendo esto, tanto si han sido pacientes de Planned Parenthood como si les importa el acceso a la sanidad y el cuidado de la salud, llamen a su representante en el Congreso, a su senador y al gobierno de Trump".

Tanto la web de Planned Parenthood, como la de ACLU ofrecen también artículos y sugerencias para permanecer activo, no únicamente donándoles dinero, sino también firmando peticiones, usando las redes sociales o haciendo de voluntario.

El día de la toma de posesión de Trump también se esperan manifestaciones en su favor. Bikers for Trump y Let America Hear US, Roar For TRUMP! son dos de los grupos que acudirán a Washington D.C. para mostrar su simpatía hacia el nuevo presidente.

Y tú, ¿conoces otras manifestaciones programadas para el día de la toma de posesión de Donald Trump? Cuéntanos en los comentarios.