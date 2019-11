Cómo obtener una dirección en Estados Unidos para recibir tus compras de Black Friday

Jamie Grill/Blend Images/Corbis

¿Quieres aprovechar las ofertas de Black Friday de Estados Unidos pero no vives aquí? No te preocupes, algunos sitios Web ofrecen servicios para hacer frente a este problema, conseguir una dirección estadounidense y reenviar tu compra a tu país. Aquí te presentamos algunos de ellos y en qué se diferencian.

Elige el que te convenga más según tu país, el tipo de compra y la frecuencia con la que realices envíos, pero asegúrate de consultar las tasas de aduana, porque dependiendo del país y del precio de la mercancía, el envío te puede salir caro. Ah, y un consejo: si tienes previsto hacer un envío a una dirección de Estados Unidos y pagar con tarjeta de crédito o débito, avisa a tu banco para no tener problemas. Si no, podría parecer que alguien te la ha robado.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 11 de julio de 2019.

Merkalink

Con el servicio de Merkalink, los usuarios de México pueden registrarse gratis para obtener una dirección en Estados Unidos. Esta empresa no se limita a paquetería, sino que te permite recibir revistas, catálogos, documentos y correspondencia en general. Por ejemplo, enviar un paquete con valor entre US$51 y US$250, hasta 2 kilos, costaría US$35, pero consulta las restricciones.

Al recibir el pago, Merkalink realizará los trámites de aduana y reenviará el paquete a tu domicilio en México con Estafeta Mexicana. El coste del servicio del agente aduanal está incluido en el precio.

Merkalink ofrece además el servicio CompramosXti, con el que puedes pagar con depósito bancario y Merkalink se hace cargo del proceso de compra. Esto puede ser útil si no hablas mucho inglés, no tienes tarjeta de crédito o, por la razón que sea, las tiendas no la aceptan.

ImportaYa!

La empresa mexicana ImportaYa! está más dirigida a empresas y comercios que a particulares. Es por ello que encontrarás algunas características específicas que otros servicios no tienen. Por ejemplo, el valor mínimo de la mercancía tendrá que ser de US$500 por cada caja de hasta 30 kilos, pero ofrecen tarifas más económicas y la posibilidad de realizar el pago a proveedores.

A diferencia de otras compañías que operan en todo el mundo, ImportaYa! se especializa en el transporte de mercancías generales entre Estados Unidos y México.

SkyBOX.net

SkyBox.net te ofrece no solo la opción de comprar en Estados Unidos, sino también en Europa. Así, con una membresía que cuesta US$36 el primer año, puedes tener una dirección en Miami y otra en el Reino Unido, según lo que necesites.

La empresa ofrece también servicios de consolidación que tendrás que pagar aparte. Se encargan de preparar los papeles necesarios, pero la factura de los gastos de aduana te llegará una vez el paquete esté en tu país. No te olvides de que tendrás que pagar este gasto también.

Si, por alguna razón, prefieres no comprar directamente a las tiendas, puedes utilizar la opción SkyBOX Shops for You. Con este sistema, puedes enviar una solicitud a SkyBOX con la información de los productos que quieres adquirir, y las tiendas, y ellos se encargarán de hacer la compra, informarte de todos los gastos -- incluidos los de aduana -- y enviártela a casa.

Mira su programa para clientes frecuentes, con el que podrás conseguir US$15 cuando un amigo y familiar se registre en la página, y puntos con tus envíos que podrás cambiar por dinero.

REDPOST

REDPOST es un servicio que te proporciona una dirección postal en Estados Unidos para enviar tus paquetes a México. La suscripción es gratuita y el cobro depende del peso del paquete que quieres enviar.

REDPOST te permite enviar correspondencia y paquetería. Además, cuenta con dos tipos de servicios: el Express que garantiza la entrega de tus paquetes en uno o dos días; y el servicio Ecoexpress, que entrega tus paquetes en un lapso de tres a cinco días.

El costo dependerá del tipo de envío y el servicio que elijas, además del peso. Por ejemplo, con el Express el costo por envío es de US$19.95, mientras que el servicio Ecoexpress tiene un costo inicial de US$14.95. Sin embargo, deberás tener en cuenta que existen impuestos por exportación, los cuales dependen del valor del paquete que quieras enviar.

Al igual que otros servicios, PoBox es una opción para las personas en México que quieran comprar mercancía en Estados Unidos o China.

En el caso de PoBOX podrás elegir entre un registro gratuito que incluye una dirección en Estados Unidos para enviar tus compras, una fotografía gratis de cada paquete y almacenamiento gratuito por siete días.

También está la opción PoBox Premium que tiene un costo de US$599 al año y está recomendado para personas que constantemente piden productos de Estados Unidos y China. Al contratar este servicio ahorras 40 por ciento en tus envíos, te ofrece una dirección en Estados Unidos y Europa, te ofrece tres fotografías de cada paquete, almacenamiento gratuito por 30 días y puedes pedir varios paquetes al mismo tiempo.

PoBOX México acepta diferentes formas de pago, el envío es de máximo 10 días y el envío se calcula por el peso del paquete.

